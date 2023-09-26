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РФ відновила експорт газу через окуповану Керч

26 вересня 2023 15:06
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
РФ відновила експорт газу через окуповану Керч
Транспортування газу в РФ. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Стало відомо, що Росія відновила регулярний експорт зрідженого нафтового газу (LPG) через порт Керч в окупованому Криму. Це сталося після восьмирічної перерви навіть попри загрози безпеці. 

Про це пише видання Reuters.

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Відомо, що експорт зрідженого нафтового газу з Керчі було припинено у 2015 році після запровадження міжнародних санкцій. 

Однак, РФ відновила поставки у другій половині червня цього року. 

"Поставки йдуть залізницею до порту Кавказ (в Азовському морі), а потім поромом до Керчі, оскільки транспортування LPG через Кримський міст заборонено", — йдеться у матеріалі видання. 

Кількість експортованого газу

За наявною інформацію, ще весною цього року постачання LPG з Керчі відбувалося періодично. Але станом на зараз експорт здійснюється регулярно, переважно до Туреччини. 

Відтак, уперіод з 1 по 20 вересня до Керчі було поставлено близько 6 тисяч тонн LPG. У липні-серпні постачання склали 5,8 тисячі тонн.

Нагадаємо, Україна вперше зможе пережити зиму за рахунок газу власного видобутку. Цей опалювальний сезон обійдеться для українців без особливих потрясінь. Про це заявив очільник НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов. 

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