Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow РФ возобновила экспорт газа через оккупированную Керчь arrow

РФ возобновила экспорт газа через оккупированную Керчь

26 сентября 2023 15:06
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
РФ возобновила экспорт газа через оккупированную Керчь
Транспортировка газа в РФ. Фото иллюстративное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Стало известно, что Россия возобновила регулярный экспорт сжиженного нефтяного газа (LPG) через порт Керчь в оккупированном Крыму. Это произошло после восьмилетнего перерыва даже, несмотря на угрозы безопасности.

Об этом пишет издание Reuters.

Читайте также:

Россия возобновила экспорт газа из Крыма

Известно, что экспорт сжиженного нефтяного газа из Керчи был приостановлен в 2015 году после введения международных санкций.

Однако РФ возобновила поставки во второй половине июня этого года.

"Поставки идут по железной дороге в порт Кавказ (в Азовском море), а затем паромом в Керчь, поскольку транспортировка LPG через Крымский мост запрещена", — говорится в материале издания.

Количество экспортируемого газа

По имеющейся информации, еще весной этого года поставки LPG из Керчи происходили периодически. Но по состоянию на сегодняшний день экспорт осуществляется регулярно, преимущественно в Турцию.

Следовательно, в период с 1 по 20 сентября в Керчь было поставлено около 6 тысяч тонн LPG. В июле-августе поставки составили 5,8 тысяч тонн.

Напомним, Украина впервые сможет пережить зиму за счет газа собственной добычи. Этот отопительный сезон обойдется для украинцев без особых потрясений. Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Награда от президента: Зеленский в США наградил волонтеров, врачей и духовенство

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз