РФ возобновила экспорт газа через оккупированную Керчь

Транспортировка газа в РФ. Фото иллюстративное: google

Стало известно, что Россия возобновила регулярный экспорт сжиженного нефтяного газа (LPG) через порт Керчь в оккупированном Крыму. Это произошло после восьмилетнего перерыва даже, несмотря на угрозы безопасности.

Об этом пишет издание Reuters.

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Известно, что экспорт сжиженного нефтяного газа из Керчи был приостановлен в 2015 году после введения международных санкций.

Однако РФ возобновила поставки во второй половине июня этого года.

"Поставки идут по железной дороге в порт Кавказ (в Азовском море), а затем паромом в Керчь, поскольку транспортировка LPG через Крымский мост запрещена", — говорится в материале издания.

Количество экспортируемого газа

По имеющейся информации, еще весной этого года поставки LPG из Керчи происходили периодически. Но по состоянию на сегодняшний день экспорт осуществляется регулярно, преимущественно в Турцию.

Следовательно, в период с 1 по 20 сентября в Керчь было поставлено около 6 тысяч тонн LPG. В июле-августе поставки составили 5,8 тысяч тонн.

Напомним, Украина впервые сможет пережить зиму за счет газа собственной добычи. Этот отопительный сезон обойдется для украинцев без особых потрясений. Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.