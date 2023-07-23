Судна для постачання зерна. Фото: Мінінфраструктури\Twitter

РФ вигадала схему, як постачати своє зерно в Африку через Туреччину та Катар. Цим, зокрема, вона хоче витіснити України зі світового ринку.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

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Подробиці

Відтак, російський диктатор Путін запропонував постачати зерно РФ у країни Африки через Катар і Туреччину.

"Президент Володимир Путін запропонував альтернативну ініціативу, згідно з якою Катар заплатить Москві за доставку російського зерна до Туреччини, яка потім розподілить урожай "країнам, які цього потребують", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Катар і Туреччина не підтримали таку "ініціативу", яку Москва поки офіційно не представила.

Деталі "схеми"

Відомо, що РФ вперше запропонувала постачати своє зерно в Африку ще у 2022 році.

Згідно зі схемою, Росія повинна була відправити до Туреччини до 1 мільйона тонн зерна "на пільгових умовах". Після цього Катар сплатив би рахунок, а зерно із Туреччини поставили б до Африки.

Повідомляється, що Україна в той час знала про плани Росії. Але "доклала певних зусиль, щоб зупинити це".

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що головною метою ракетних обстрілів РФ Одеси та області є повна ізоляція виходу України до Чорного моря. Шляхом залякування Росія хоче ліквідувати "зусилля з відновлення функціонування "зернового коридору".