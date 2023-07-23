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РФ придумала схему, как вытеснить Украину с рынка и поставлять свое зерно в Африку

23 июля 2023 19:06
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
РФ придумала схему, как поставлять свое зерно в Африку через Турцию и Катар
Судна для снабжения зерна. Фото: Мининфраструктуры\Twitter
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

РФ придумала схему, как поставлять свое зерно в Африку через Турцию и Катар. Этим, в частности, она хочет вытеснить Украину с мирового рынка.

Об этом говорится в материале Financial Times.

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Подробности

Следовательно, российский диктатор Путин предложил поставлять зерно РФ в страны Африки через Катар и Турцию.

"Президент Владимир Путин предложил альтернативную инициативу, согласно которой Катар заплатит Москве за доставку российского зерна в Турцию, которая затем распределит урожай "нуждающимся странам" , — говорится в сообщении.

Сообщается, что Катар и Турция не поддержали такую "инициативу", которую Москва пока официально не представила.

Детали "схемы"

Известно, что Россия впервые предложила поставлять свое зерно в Африку еще в 2022 году.

Согласно схеме, Россия должна была отправить в Турцию до 1 миллиона тонн зерна "на льготных условиях". После этого Катар оплатил бы счет, а зерно из Турции поставили в Африку.

Сообщается, что Украина в то время знала о планах России. Но "приложила определенные усилия, чтобы остановить это".

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что главной целью ракетных обстрелов РФ Одессы и области является полная изоляция выхода Украины к Черному морю. Путем устрашения Россия хочет ликвидировать "усилия по возобновлению функционирования "зернового коридора".

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