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РФ закликає Китай надати їй летальну зброю, — Столтенберг

21 березня 2023 18:17
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Генсек НАТО Єнс Столтенберг
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив Китай про можливість надання росії летальної допомоги у веденні конфлікту в Україні. Він заявив, що мають ознаки того, що росія звернулася до Китаю з цим проханням.

Про це пише CNN

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Заява Столтенберга

Водночас він не побачив жодних доказів того, що Китай вже надав росії летальну зброю. Столтенберг вважає, що така співпраця означатиме підтримку незаконної війни й несумісна з інтересами міжнародної спільноти.

Генсек НАТО також зазначив, що зустріч лідерів Китаю та росії свідчить про зближення цих двох країн останніми роками. Він зазначив, що росія та Китай зміцнюють свою військову, економічну, політичну та дипломатичну співпрацю. Разом вони проводять спільні військові навчання та патрулюють у повітрі та на морі. Ця тенденція партнерства між росією і Китаєм стає все більш помітною.

Таким чином, Столтенберг наголосив, що російсько-китайська співпраця має бути сумісна з міжнародними нормами та принципами. Він також закликав Китай не надавати росії летальну допомогу у конфлікті в Україні. Загалом генсек НАТО висловив стурбованість зростаючою співпрацею між росією та Китаєм у різних сферах і наголосив на важливості дотримання міжнародних правил та принципів у світовій політиці.

Нагадаємо, що Україна запропонувала створити авіаційну коаліцію серед партнерів із країн НАТО, яка могла б стати аналогом танкової коаліції.

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