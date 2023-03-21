РФ призывает Китай предоставить ей летальное оружие, — Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Китай о возможности предоставления россии летальной помощи в ведении конфликта в Украине. Он заявил, что у них есть признаки того, что россия обратилась к Китаю с этой просьбой.

Об этом пишет CNN.

Заявление Столтенберга

В то же время он не увидел никаких доказательств того, что Китай уже предоставил рф летальное оружие. Столтенберг считает, что такое сотрудничество будет означать поддержку незаконной войны и несовместимо с интересами международного сообщества.

Генсек НАТО также отметил, что встреча лидеров Китая и россии свидетельствует о сближении этих двух стран в последние годы. Он отметил, что россия и Китай укрепляют свое военное, экономическое, политическое и дипломатическое сотрудничество. Вместе они проводят совместные военные учения и патрулируют в воздухе и на море. Эта тенденция крепнущего партнерства между рф и Китаем становится все более заметной.

Таким образом, Столтенберг подчеркнул, что российско-китайское сотрудничество должно быть совместимо с международными нормами и принципами. Он также призвал Китай не предоставлять россии летальную помощь в ведении конфликта в Украине. В целом, генсек НАТО выразил обеспокоенность растущим сотрудничеством между россией и Китаем в различных сферах и подчеркнул важность соблюдения международных правил и принципов в мировой политике.

Напомним, что Украина предложила создать авиационную коалицию среди партнеров из стран НАТО, которая могла бы стать аналогом танковой коалиции.