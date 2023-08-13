Rheinmetall надасть Україні розвідувальні дрони Luna NG

Розвідувальний дрон Luna NG. Фото: building-tech.org

Німецький концерн Rheinmetall до кінця 2023 року направить в Україну новітню безпілотну систему під назвою Luna New Generation. Комплектація включає станцію контролю на землі, кілька дронів, пускову установку і військово-транспортні засоби.

Про це повідомляє Reuters.

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Повідомляється, що LUNA NG є першою німецькою ударною авіаційною системою без пілота. Цей дрон розвідувального типу здатний нести на борту до восьми озброєних мультикоптерів. У повітрі апарат має мінімальні акустичні, інфрачервоні та радіоехо характеристики.

Як зазначають у Rheinmetall, завдяки розвідданим, LUNA NG може виявити ворожі об'єкти та направити до них зброю. У комплект, що поставляється, включені контрольна станція на землі, кілька дронів і пускова установка.

Вага дрону складає 40 кг, він може перебувати в повітрі до восьми годин і діяти на дистанції в 100 км, досягаючи висоти до 5 км.

Нагадаємо, що в російських безпілотниках виявили деталі, що виробляються в семи країнах. Ймовірно, РФ розпочала виробництво своєї вітчизняної версії Shahed-136.