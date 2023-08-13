Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Rheinmetall надасть Україні розвідувальні дрони Luna NG arrow

Rheinmetall надасть Україні розвідувальні дрони Luna NG

13 серпня 2023 10:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Rheinmetall надасть Україні розвідувальні дрони Luna NG
Розвідувальний дрон Luna NG. Фото: building-tech.org
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Німецький концерн Rheinmetall до кінця 2023 року направить в Україну новітню безпілотну систему під назвою Luna New Generation. Комплектація включає станцію контролю на землі, кілька дронів, пускову установку і військово-транспортні засоби.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Rheinmetall надасть Україні військову техніку

Повідомляється, що LUNA NG є першою німецькою ударною авіаційною системою без пілота. Цей дрон розвідувального типу здатний нести на борту до восьми озброєних мультикоптерів. У повітрі апарат має мінімальні акустичні, інфрачервоні та радіоехо характеристики.

Як зазначають у Rheinmetall, завдяки розвідданим, LUNA NG може виявити ворожі об'єкти та направити до них зброю. У комплект, що поставляється, включені контрольна станція на землі, кілька дронів і пускова установка.

Вага дрону складає 40 кг, він може перебувати в повітрі до восьми годин і діяти на дистанції в 100 км, досягаючи висоти до 5 км.

Нагадаємо, що в російських безпілотниках виявили деталі, що виробляються в семи країнах. Ймовірно, РФ розпочала виробництво своєї вітчизняної версії Shahed-136.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Головні новини 12 серпня: вибухи на Кримському мосту та падіння літака Су-30 у РФ

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз