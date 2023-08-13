Rheinmetall предоставит Украине разведывательные дроны Luna NG
Немецкий концерн Rheinmetall до конца 2023 года направит в Украину новейшую беспилотную систему под названием Luna New Generation. Комплектация включает в себя станцию контроля на земле, несколько дронов, пусковую установку и военно-транспортные средства.
Об этом сообщает Reuters.
Rheinmetall предоставит Украине военную технику
Сообщается, что LUNA NG представляет собой первую немецкую ударную авиационную систему без пилота. Этот дрон разведывательного типа способен нести на борту до восьми вооруженных мультикоптеров. В воздухе аппарат имеет минимальные акустические, инфракрасные и радиоэхо характеристики.
Как указывают в Rheinmetall, благодаря разведданным, LUNA NG может выявить вражеские объекты и направить к ним оружие. В поставляемый комплект включены контрольная станция на земле, несколько дронов и пусковая установка.
Вес дрона составляет 40 кг, он может пребывать в воздухе до восьми часов и действовать на дистанции в 100 км, достигая высоты до 5 км.
Напомним, что в российских беспилотниках обнаружили детали, производимые в семи странах. Вероятно, РФ приступила к производству собственной отечественной версии Shahed-136.