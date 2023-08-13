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Rheinmetall предоставит Украине разведывательные дроны Luna NG

13 августа 2023 10:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Rheinmetall предоставит Украине разведывательные дроны Luna NG
Разведывательный дрон Luna NG. Фото: building-tech.org
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Немецкий концерн Rheinmetall до конца 2023 года направит в Украину новейшую беспилотную систему под названием Luna New Generation. Комплектация включает в себя станцию контроля на земле, несколько дронов, пусковую установку и военно-транспортные средства.

Об этом сообщает Reuters.

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Сообщается, что LUNA NG представляет собой первую немецкую ударную авиационную систему без пилота. Этот дрон разведывательного типа способен нести на борту до восьми вооруженных мультикоптеров. В воздухе аппарат имеет минимальные акустические, инфракрасные и радиоэхо характеристики.

Как указывают в Rheinmetall, благодаря разведданным, LUNA NG может выявить вражеские объекты и направить к ним оружие. В поставляемый комплект включены контрольная станция на земле, несколько дронов и пусковая установка. 

Вес дрона составляет 40 кг, он может пребывать в воздухе до восьми часов и действовать на дистанции в 100 км, достигая высоты до 5 км.

Напомним, что в российских беспилотниках обнаружили детали, производимые в семи странах. Вероятно, РФ приступила к производству собственной отечественной версии Shahed-136.

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