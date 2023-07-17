"Риба Судного дня": дайвери зафільмували надзвичайно рідкісну морську істоту

Дайвер поруч із рибою-веслом. Фото: Jam Press / chengruwang

Поблизу Тайваню дайвери помітили величезну "рибу-весло", також відому як "рибу Судного дня". За повір'ями місцевих жителів, ця риба з'являється тоді, коли має статися сильний землетрус.

Про це повідомляє New York Post.

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Зазначається, що морського монстра зафільмували біля узбережжя Руйфан. На кадрах видно, як дайвери плавають поруч із рибиною розміром близько двох метрів.

Цікавим є те, що риба-весло підпливла аж так близько до поверхні води, адже за словами фахівців, вона проживає на глибині до 1 км. Є припущення, що ця рибина вмирає, тому її тягне на мілководдя. Про це також свідчать рани на тілі, що ймовірно зробили акули.

"Вона, мабуть, помирала, тому запливла у мілкі води", — пояснив інструктор з дайвінгу Ван Ченг-Ру.

За його словами, це перша морська істота таких розмірів, із якою він зіткнувся.

Дайвери поруч із рибою-веслом. Фото: Jam Press / chengruwang

Жителі Тайваню вважають, що її присутність на поверхні є поганою ознакою. Підтвердження цьому нібито було знайдено за два роки до землетрусу та цунамі на Фукусімі, коли на берег викинуло десятки таких істот.

Однак експерти стверджують, що ця теорія про передчуття землетрусу не має жодних підстав.

"Немає наукових доказів зв’язку, тому я не думаю, що людям варто хвилюватися. Я вважаю, що ці риби, як правило, підіймаються на поверхню, коли їх фізичний стан поганий, тому їх часто знаходять мертвими", — розповів професор іхтіології в Університеті Кагосіма Хіроюкі Мотомура.

Нагадаємо, що цього року в Одеську область прилетіла рекордна кількість птахів. Тисячі пернатих зупинилися на берегах Тилігульського лиману, у межах ландшафтного парку.