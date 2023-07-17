"Рыба Судного дня": дайверы запечатлели чрезвычайно редкое морское существо

Дайвер рядом с рыбой-веслом. Фото: Jam Press/chengruwang

Вблизи Тайваня дайверы заметили огромную "рыбу-весло", также известную как "рыбу Судного дня". По поверьям местных жителей, эта рыба появляется тогда, когда должно произойти сильное землетрясение.

Об этом сообщает New York Post.

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Отмечается, что морского монстра запечатлели у побережья Руйфан. На кадрах видно, как дайверы плавают рядом с рыбой размером около двух метров.

Интересно то, что рыба-весло подплыла так близко к поверхности воды, ведь по словам специалистов, она проживает на глубине до 1 км. Есть предположение, что эта рыбина умирает, поэтому ее тянет на мелководье. Об этом также свидетельствуют раны на теле, предположительно совершившие акулы.

"Она, видимо, умирала, поэтому заплыла в мелкие воды", — объяснил инструктор по дайвингу Ван Ченг-Ру.

По его словам, это первое морское существо таких размеров, с которым он столкнулся.

Дайверы рядом с рыбой-веслом. Фото: Jam Press/chengruwang

Жители Тайваня считают, что ее присутствие на поверхности является плохим признаком. Подтверждение этому было найдено за два года до землетрясения и цунами на Фукусиме, когда на берег выбросило десятки таких существ.

Однако эксперты утверждают, что у этой теории о предчувствии землетрясения нет никаких оснований.

"Нет научных доказательств связи, поэтому я не думаю, что людям следует волноваться. Я считаю, что эти рыбы, как правило, поднимаются на поверхность, когда их физическое состояние плохо, поэтому их часто находят мертвыми", — рассказал профессор ихтиологии в Университете Кагосима Хироюки Мотомура.

Напомним, что в этом году в Одесскую область прилетело рекордное количество птиц. Тысячи пернатых остановились на берегах Тилигульского лимана в пределах ландшафтного парка.