"Рыба Судного дня": дайверы запечатлели чрезвычайно редкое морское существо
Вблизи Тайваня дайверы заметили огромную "рыбу-весло", также известную как "рыбу Судного дня". По поверьям местных жителей, эта рыба появляется тогда, когда должно произойти сильное землетрясение.
Об этом сообщает New York Post.
Дайверы нашли редкую рыбу
Отмечается, что морского монстра запечатлели у побережья Руйфан. На кадрах видно, как дайверы плавают рядом с рыбой размером около двух метров.
Интересно то, что рыба-весло подплыла так близко к поверхности воды, ведь по словам специалистов, она проживает на глубине до 1 км. Есть предположение, что эта рыбина умирает, поэтому ее тянет на мелководье. Об этом также свидетельствуют раны на теле, предположительно совершившие акулы.
"Она, видимо, умирала, поэтому заплыла в мелкие воды", — объяснил инструктор по дайвингу Ван Ченг-Ру.
По его словам, это первое морское существо таких размеров, с которым он столкнулся.
Жители Тайваня считают, что ее присутствие на поверхности является плохим признаком. Подтверждение этому было найдено за два года до землетрясения и цунами на Фукусиме, когда на берег выбросило десятки таких существ.
Однако эксперты утверждают, что у этой теории о предчувствии землетрясения нет никаких оснований.
"Нет научных доказательств связи, поэтому я не думаю, что людям следует волноваться. Я считаю, что эти рыбы, как правило, поднимаются на поверхность, когда их физическое состояние плохо, поэтому их часто находят мертвыми", — рассказал профессор ихтиологии в Университете Кагосима Хироюки Мотомура.
Напомним, что в этом году в Одесскую область прилетело рекордное количество птиц. Тысячи пернатых остановились на берегах Тилигульского лимана в пределах ландшафтного парка.