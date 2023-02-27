Заяви путіна vs реальність: брехня диктатора

Путінська пропаганда вже є такою сильною в Європі та США, однак все ще діє на інші країни

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Цивілізований Захід вже давно зрозумів, що таке російська пропаганда і як вона працює. Путінські наративи стали лише черговими порожніми балачками. Однак не для всіх. Чому варто не забувати про силу пропаганди, пише у своїй статті Прешиз Чаттердж-Дуді, викладачка політики та міжнародних студій британського The Open University. Оригінал опубліковано на The Conversation, переклад підготували Новини.LIVE.

Як наративи володимира путіна пережили рік перевірки реальністю

Російська держава має довгу історію застосування інформаційних операцій для підтримки своїх військових планів за кордоном. Звичайно, усі держави намагаються завоювати серця і уми населення як у себе вдома, так і там, де вони воюють. Але підхід росії дещо відрізняється.

Те, що ми бачимо в росії, — це дивне переплетення офіційних заяв, виступів людей, які явно перебувають на зарплаті у російської держави, і висловлювань нібито нейтральних, але орієнтованих на кремль коментаторів. Недарма Маргарита Симоньян — близька соратниця володимира путіна і головна редакторка російського міжнародного мовника RT — якось сумнозвісно сказала, що RT потрібен росії "з тієї ж причини, з якої країні потрібне міністерство оборони".

Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Російська держава та її представники часто використовують брехню для прикриття своїх військових операцій. І деяким з них вірять, принаймні, тимчасово або частково. Ще у 2014 році путін особисто заперечував участь російських спецпризначенців в анексії Криму, стверджуючи, що військове спорядження, яке використовували "зелені чоловічки" на півострові, можна купити в будь-якому місцевому магазині.

Після отруєння двох російських громадян у 2018 році в Солсбері, Англія, трьом підозрюваним росіянам були пред'явлені звинувачення. Путін заявив, що підозрювані були приватними особами, хоча пізніші розслідування з відкритих джерел довели, що вони були високопоставленими співробітниками російської військової розвідки.

Відтоді західні країни зрозуміли, наскільки важливо запобігати спробам дезінформації з боку росії. Якщо озирнутися на рік назад, то російські офіційні особи продовжували наполягати на тому, що вторгнення в Україну не планується, навіть коли російські танки продовжували масово накопичуватися на кордонах України.

Дійсно, коментатори RT відкидали всі подібні занепокоєння як "русофобію" аж до дня вторгнення. До речі, права на мовлення RT у Великій Британії були відкликані регулятором Ofcom невдовзі після вторгнення, так само, як вони були заборонені в усьому ЄС.

Зміна наративів

Ключова відмінність вторгнення в Україну від попередніх російських провокацій полягає не лише в тому, що розвідувальні звіти від самого початку були чіткими щодо намірів кремля, але й у тому, що західні уряди зробили незвичний крок, оприлюднивши їх. Це означає, що російська політична еліта не змогла видати вторгнення за відповідь на якусь несподівану провокацію, коли воно було явно заздалегідь сплановане.

Наративи кремля змінювалися протягом усього конфлікту. Початковим приводом для російського втручання на Донбасі був нібито захист російськомовних від "геноциду". Кремль послідовно намагався зобразити Україну як "інституційно нацистську", ігноруючи той факт, що президент України Володимир Зеленський є євреєм, а сама російська група військових найманців "Вагнера" має чіткі ультранаціоналістичні зв'язки. Росія звично використовує такі дзеркальні методи, щоб спроєктувати свої найгірші риси на інших.

Через кілька місяців після початку конфлікту росія розширила свої цілі від "денацифікації" до "деукраїнізації". Вона посилила недвозначну пропаганду про те, що українці — це росіяни під іншим ім'ям, і припустила, що українська нація є вигаданою. У цьому наративі українська держава сама по собі є неонацистською і з цієї причини має бути ліквідована, як і самі нацисти були знищені Червоною армією у 1945 році.

Щоразу, коли з'являються докази російських воєнних злочинів, починає діяти знайома схема російських інформаційних операцій. Наприклад, коли російські війська залишили масові поховання цивільного населення в Бучі та Ірпені, російські політики відкинули ці докази як фейкові, а державне телебачення транслювало багатогодинні теорії змови.

Масові поховання цивільних у Бучі російська пропаганда назвала фейком. Фото: УНІАН

Кремль навіть намагався змусити ООН обговорити те, що сталося в Бучі, як українську операцію з обману. Велика Британія, яка раніше заявляла, що росія використовує Раду Безпеки ООН для поширення неправдивої інформації, на той момент головувала в Раді Безпеки. Вона відмовилася скликати Раду, тож цього разу добре відрепетирувана кремлем техніка віддзеркалення зійшла нанівець.

Суспільні мовники, зокрема BBC та Deutsche Welle, всебічно розвінчали багато кремлівських брехливих заяв. Але — як і у випадку з будь-якою дезінформацією — їхня сила полягає не в точності фактів, а в тому, наскільки вірогідними вони здаються аудиторії. Це допомагає пояснити, чому кремлівські наративи про те, що Захід використовує Україну для підриву росії, звучать правдиво для багатьох за межами євроатлантичної бульбашки. Це правдоподібна лінія в багатьох країнах, які все ще борються зі спадщиною колоніалізму.

Ба більше, хоча діяльність російських ЗМІ була припинена в США та Європі, в інших частинах світу вона постраждала менше. Наприклад, за останній рік RT приділив значну увагу своєму індійському телеграм-каналу в міжнародному Твіттері. Його вебсайт залишається доступним через дзеркальний сайт у Великій Британії, і він розширився за рахунок нового вебсервісу RT Balkans.

Єдність Заходу перед обличчям російської агресії є важливим фактором у боротьбі України за свій суверенітет. Поглиблення розуміння того, як працює російська дезінформація, як їй запобігати і протистояти, є важливим у формуванні цієї єдності. Але ця єдність не обов'язково поширюється на решту світу.

Росія активно намагається впливати на громадську та політичну думку у світі — і її зусилля мають певний успіх. Не дивно, що такі держави, як Іран і Північна Корея, не мають проблем з постачанням зброї до росії, або що союзники, такі як Білорусь і Сирія, відмовилися засудити її в ООН. Але навіть демократична Індія відмовилася засудити російське вторгнення, утримавшись від голосування в ООН. Це свідчить про ширший резонанс російської "контргегемоністської" пропагандистської кампанії, і в умовах затяжного конфлікту ми ігноруємо цей ширший контекст на свій страх і ризик.

Прешиз Чаттердж-Дуді, викладачка політики та міжнародних студій, Відкритий університет, Велика Британія

Фото: Pavel Bednyakov/Pool/REUTERS