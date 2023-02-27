Заявления путина vs реальность: ложь диктатора

Путинская пропаганда уже так сильна в Европе и США, однако все еще действует на другие страны

Мария Кагал Редактор международного отдела

Цивилизованный Запад уже давно понял, что такое российская пропаганда и как она работает. Путинские нарративы стали лишь очередной пустой болтовней. Однако не для всех. Почему следует не забывать о силе пропаганды, пишет в своей статье Прешиз Чаттердж-Дуди, преподаватель политики и международных студий британского The Open University. Оригинал опубликован на The Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

Как нарративы владимира путина пережили год проверки реальностью

Российское государство имеет долгую историю применения информационных операций для поддержки своих военных планов за границей. Конечно, все государства пытаются завоевать сердца и умы населения как у себя дома, так и там, где они воюют. Но подход россии несколько отличается.

То, что мы видим в россии — это странное переплетение официальных заявлений, выступлений людей, которые явно находятся на зарплате у российского государства, и высказываний якобы нейтральных, но ориентированных на кремль комментаторов. Недаром Маргарита Симоньян — близкая соратница владимира путина и главный редактор российского международного вещателя RT — однажды грустно сказала, что RT нужен россии "по той же причине, по которой стране нужно министерство обороны".

Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Российское государство и его представители часто используют ложь для прикрытия своих военных операций. И некоторым из них верят, по крайней мере, временно или частично. Еще в 2014 году путин лично отрицал участие российских спецназовцев в аннексии Крыма, утверждая, что военное снаряжение, которое использовали "зеленые человечки" на полуострове, можно купить в любом местном магазине. После отравления двух российских граждан в 2018 году в Солсбери, Англия, трем подозреваемым россиянам были предъявлены обвинения. Путин заявил, что подозреваемые были частными лицами, хотя более поздние расследования из открытых источников доказали, что они являлись высокопоставленными сотрудниками российской военной разведки.

С тех пор западные страны поняли, насколько важно предотвращать попытки дезинформации со стороны россии. Если оглянуться на год назад, то российские официальные лица продолжали настаивать на том, что вторжение в Украину не планируется, даже когда российские танки продолжали массово накапливаться на границах Украины. Действительно, комментаторы RT отвергали все подобные беспокойства как "русофобию" вплоть до дня вторжения. Кстати, права на вещание RT в Великобритании были отозваны регулятором Ofcom вскоре после вторжения, так же, как они были запрещены во всем ЕС.

Смена нарративов

Ключевое отличие вторжения в Украину от предыдущих российских провокаций состоит не только в том, что разведывательные отчеты с самого начала были четкими относительно намерений кремля, но и в том, что западные правительства сделали необычный шаг, обнародовав их. Это означает, что российская политическая элита не смогла выдать вторжение за ответ на какую-нибудь неожиданную провокацию, когда оно было явно заранее спланировано.

Нарративы кремля изменялись на протяжении всего конфликта. Первоначальным поводом для российского вмешательства на Донбассе была якобы защита русскоязычных от "геноцида". Кремль последовательно пытался изобразить Украину как "институционально нацистскую", игнорируя тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский является евреем, а самая российская группа военных наемников "Вагнера" имеет четкие ультранационалистические связи. Россия обычно использует такие зеркальные методы, чтобы спроектировать свои худшие черты на других.

Через несколько месяцев после начала конфликта россия расширила свои цели от денацификации до деукраинизации. Она усилила недвусмысленную пропаганду о том, что украинцы — это русские под другим именем, и предположила, что украинская нация выдумана. В этом нарративе украинское государство само по себе неонацистское и по этой причине должно быть ликвидировано, как и сами нацисты были уничтожены Красной армией в 1945 году.

Каждый раз, когда возникают подтверждения русских военных преступлений, начинает действовать знакомая схема русских информационных операций. Например, когда русские войска оставили массовые захоронения гражданского населения в Буче и Ирпене, российские политики отвергли эти доказательства как фейковые, а государственное телевидение транслировало многочасовые теории заговора.

Массовые захоронения мирных жителей в Буче российская пропаганда назвала фейком. Фото: УНИАН

Кремль даже пытался заставить ООН обсудить произошедшее в Буче как украинскую операцию по обману. Великобритания, которая ранее заявляла, что россия использует Совет Безопасности ООН для распространения ложной информации, на тот момент председательствовала в Совете Безопасности. Она отказалась созвать Раду, поэтому на этот раз хорошо отрепетированная кремлем техника отражения сошла на нет.

Общественные вещатели, в частности BBC и Deutsche Welle, всесторонне развенчали многие кремлевские лживые заявления. Но — как и в случае любой дезинформации — их сила заключается не в точности фактов, а в том, насколько вероятными они кажутся аудитории. Это помогает объяснить, почему кремлевские нарративы о том, что Запад использует Украину для подрыва россии, звучат правдиво для многих за пределами евроатлантического пузыря. Это правдоподобная линия во многих странах,которые все еще борются с наследием колониализма.

Более того, хотя деятельность российских СМИ была приостановлена в США и Европе, в других частях света она пострадала меньше. К примеру, за последний год RT уделил значительное внимание своему индийскому телеграмм-каналу в международном Твиттере. Его сайт остается доступным через зеркальный сайт в Великобритании, и он расширился за счет нового веб-сервиса RT Balkans.

Единство Запада перед лицом российской агрессии является важным фактором в борьбе за свой суверенитет. Углубление понимания того, как работает российская дезинформация, как ее предотвращать и противостоять, важно в формировании этого единства. Но это единство не обязательно распространяется на остальной мир.

Россия активно пытается влиять на общественное и политическое мнение в мире — и ее усилия преуспевают. Неудивительно, что такие государства, как Иран и Северная Корея, не испытывают проблем с поставкой оружия в россию, или что союзники, такие как Беларусь и Сирия, отказались осудить его в ООН. Но даже демократическая Индия отказалась осудить российское вторжение, воздержавшись от голосования в ООН. Это свидетельствует о более широком резонансе российской "контргегемонистской" пропагандистской кампании, и в условиях затяжного конфликта мы игнорируем этот более широкий контекст на свой страх и риск.

Прешиз Чаттердж-Дуди, преподаватель политики и международных студий, Открытый университет, Великобритания

Фото: Pavel Bednyakov/Pool/REUTERS