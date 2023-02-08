Ріші Сунак доручив вивчити можливість надання Україні літаків

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак попросив міністра оборони Бена Воллеса вивчити питання про те, які літаки країна може надати Україні. Лондон вважає правильним надавати необхідну зброю, таку як танки Challenger, додаткові гармати, засоби далекої дії, які можуть допомогти виграти війну.

Про це повідомляє Sky News.

Військова допомога Великобританії

"Прем'єр-міністр доручив міністру оборони дослідити, які літаки ми могли б надати, але щоб було зрозуміло, це довгострокове рішення, а не короткострокова допомога, яка зараз найбільш потрібна Україні", — йдеться в повідомленні.

Спікер прем'єра вказав на те, що Лондон вважає правильним надавати як необхідну зброю, таку як танки Challenger, додаткові гармати, засоби далекої дії, які можуть допомогти виграти війну зараз, так і дивиться на середньострокову і довгострокову перспективу, щоб забезпечити Україну всіма можливими можливостями, яких вона потребує.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії оголосив про плани тренувати українських пілотів, згодом прокладаючи їм шлях, щоб вони могли літати літаками стандарту НАТО. За словами спікера, Лондон хоче зробити це якнайшвидше.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський прибув до Лондона. Це другий закордонний візит Президента від початку повномасштабного вторгнення. Зазначимо, що зустрів Президента України прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак, про що свідчить фото у Twitter.