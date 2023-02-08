Риши Сунак поручил изучить возможность предоставления Украине самолетов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса изучить вопрос о том, какие самолеты страна может предоставить Украине. Лондон считает правильным предоставлять необходимое сейчас оружие, такое как танки Challenger, дополнительные пушки, средства дальнего действия, которые могут помочь выиграть войну.

Об этом сообщает Sky News.

Военная помощь Великобритании

"Премьер-министр поручил министру обороны исследовать, какие самолеты мы могли бы предоставить, но, чтобы было понятно, это долгосрочное решение, а не краткосрочная помощь, которая сейчас наиболее нужна Украине", — говорится в сообщении.

Спикер премьера указал на то, что Лондон считает правильным предоставлять как необходимое сейчас оружие, такое как танки Challenger, дополнительные пушки, средства дальнего действия, которые могут помочь выиграть войну сейчас, так и смотрит на среднесрочную и долгосрочную перспективу, чтобы обеспечить Украину всеми возможными возможностями, в которых она нуждается.

Ранее премьер-министр Великобритании объявил о планах тренировать украинских пилотов, со временем прокладывая им путь, чтобы они могли летать на самолетах стандарта НАТО. По словам спикера, Лондон хочет сделать это как можно быстрее.

Напомним, что Владимир Зеленский прибыл в Лондон. Это второй зарубежный визит Президента с начала полномасштабного вторжения. Отметим, что встретил Президента Украины премьер-министр Великобритании Риши Сунак, о чем свидетельствует фото в Twitter.

