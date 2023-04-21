Ріші Сунак стурбований відставкою головного союзника Рааба через звинувачення

Прем'єр-міністр Ріші Сунакі Домінік Рааб. Фото: колаж Новини.LIVE

У п'ятницю заступник прем'єр-міністра та міністр юстиції Великої Британії Домінік Рааб оголосив про відставку через звинувачення у залякуванні чиновників. Його найближчий союзник прем'єр-міністр Ріші Сунак постраждав від цієї події, оскільки Рааб був одним із його ключових підлеглих.

Про це пише CNN.

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Рааб заявив, що ухвалив рішення про відставку після того, як незалежне розслідування, проведене Адамом Толлі, виявило, що деякі зі звинувачень на його адресу були обґрунтовані. Під час перевірки було розглянуто вісім звинувачень у його поведінці, коли він обіймав посади міністра закордонних справ, міністра Brexit та міністра юстиції.

Рааб зазначив, що сам закликав до розслідування та зобов'язався піти у відставку, якщо звинувачення підтвердяться. Він також додав, що за результатами перевірки "відхилено всі претензії, крім двох" і що він жодного разу не кричав, не лаявся і не залякував фізично чиновників протягом чотирьох з половиною років, коли обіймав міністерські посади.

Рааб зазначив, що розслідування створює "небезпечний прецедент", встановлюючи низький поріг визначення знущань. У своїй заяві він також висловив подяку своїм колегам і припустив, що вони продовжуватимуть успішно працювати на благо країни.

Нагадаємо, що 16 березня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком. Політичні лідери обговорили ситуацію на фронті.