Риши Сунак обеспокоен отставкой главного союзника Рааба из-за обвинений
В пятницу заместитель премьер-министра и министр юстиции Великобритании Доминик Рааб объявил об отставке из-за обвинений в запугивании чиновников. Его ближайший союзник премьер-министр Риши Сунак пострадал от этого события, поскольку Рааб был одним из его ключевых подчиненных.
Об этом пишет CNN.
Риши Сунак обеспокен отставкой близкого соратника
Рааб заявил, что принял решение об отставке после того, как независимое расследование, проведенное Адамом Толли, выявило, что некоторые из обвинений в его адрес были обоснованы. В ходе проверки было рассмотрено восемь обвинений в его поведении, когда он занимал должности министра иностранных дел, министра Brexit и министра юстиции.
Рааб отметил, что сам призвал к расследованию и обязался уйти в отставку, если обвинения подтвердятся. Он также добавил, что по результатам проверки "отклонены все претензии, кроме двух" и что он ни разу не кричал, не ругался и не запугивал физически чиновников в течение четырех с половиной лет, когда занимал министерские должности.
Рааб отметил, что расследование создает "опасный прецедент", устанавливая низкий порог для определения издевательств. В своем заявлении он также выразил благодарность своим коллегам и предположил, что они будут продолжать успешно работать на благо страны.
Напоним, что 16 марта, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Британии Риши Сунаком. Политические лидеры обсудили ситуацию на фронте.