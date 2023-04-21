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Риши Сунак обеспокоен отставкой главного союзника Рааба из-за обвинений

21 апреля 2023 13:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Риши Сунак обеспокоен отставкой главного союзника Рааба из-за обвинений
Премьер-министр Риши Сунаки Доминик Рааб. Фото: коллаж Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В пятницу заместитель премьер-министра и министр юстиции Великобритании Доминик Рааб объявил об отставке из-за обвинений в запугивании чиновников. Его ближайший союзник премьер-министр Риши Сунак пострадал от этого события, поскольку Рааб был одним из его ключевых подчиненных.

Об этом пишет CNN.

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Рааб заявил, что принял решение об отставке после того, как независимое расследование, проведенное Адамом Толли, выявило, что некоторые из обвинений в его адрес были обоснованы. В ходе проверки было рассмотрено восемь обвинений в его поведении, когда он занимал должности министра иностранных дел, министра Brexit и министра юстиции.

Рааб отметил, что сам призвал к расследованию и обязался уйти в отставку, если обвинения подтвердятся. Он также добавил, что по результатам проверки "отклонены все претензии, кроме двух" и что он ни разу не кричал, не ругался и не запугивал физически чиновников в течение четырех с половиной лет, когда занимал министерские должности.

Рааб отметил, что расследование создает "опасный прецедент", устанавливая низкий порог для определения издевательств. В своем заявлении он также выразил благодарность своим коллегам и предположил, что они будут продолжать успешно работать на благо страны.

Напоним, что 16 марта, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Британии Риши Сунаком. Политические лидеры обсудили ситуацию на фронте.

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