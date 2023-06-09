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Рішуче засуджуємо: ООН відреагувала на обстріли районів евакуації на Херсонщині

9 червня 2023 04:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Рішуче засуджуємо: ООН відреагувала на обстріли районів евакуації на Херсонщині
Комплекс установ ООН. Фото: сайт ООН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Група країн в Організації Об'єднаних націй оприлюдлили свою позицію щодо підриву росіянами Каховської ГЕС. Вони рішуче засудили обстріли, які проводять російські війська в районах евакуації.

Відповідну заяву зачитав журналістам постпред України при ООН Сергій Кислиця. Про це повідомляє Укрінформ.

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"Ми рішуче засуджуємо обстріли районів евакуації та закликаємо Російську Федерацію припинити такі атаки та дозволити евакуаційним групам безпечно допомагати постраждалому цивільному населенню", — йдеться у заяві.

Автори заяви також закликали РФ забезпечити повний, безпечний та неперешкоджаний доступ гуманітарним організаціям, включаючи ООН та МКЧХ, до районів на лівому березі Дніпра, які знаходяться під військовим контролем Росії, щоб надати допомогу постраждалим.

Нагадаємо, російські окупанти розміщують людей з підтопленої Херсонської області у пансіонати та бази відпочинку з військовими. Таким чином, загарбники прикриваються українцями, які евакуювались.

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