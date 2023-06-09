Решительно осуждаем: ООН отреагировала на обстрелы районов эвакуации в Херсонской области

Комплекс учреждений ООН. Фото: сайт ООН

Группа стран в Организации Объединенных наций обнародовала свою позицию по подрыву россиянами Каховской ГЭС. Они решительно осудили обстрелы, которые российские войска не прекращают в районах эвакуации.

Соответствующее заявление зачитал журналистам постпред Украины при ООН Сергей Кислица. Об этом сообщает Укринформ.

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"Мы решительно осуждаем обстрелы районов эвакуации и призываем Российскую Федерацию прекратить такие атаки и разрешить эвакуационным группам безопасно помогать пострадавшему гражданскому населению", — заявили в организации.

Авторы заявления также призвали РФ обеспечить полный, безопасный и беспрепятственный доступ гуманитарным организациям, включая ООН и МККК, в районы на левом берегу Днепра, находящиеся под военным контролем России, чтобы оказать помощь пострадавшим.

Напомним, российские оккупанты размещают людей из подтопленной Херсонской области в пансионаты и базы отдыха с военными. Таким образом, захватчики прикрываются эвакуированными украинцами.