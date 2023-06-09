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Решительно осуждаем: ООН отреагировала на обстрелы районов эвакуации в Херсонской области

9 июня 2023 04:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Решительно осуждаем: ООН отреагировала на обстрелы районов эвакуации в Херсонской области
Комплекс учреждений ООН. Фото: сайт ООН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Группа стран в Организации Объединенных наций обнародовала свою позицию по подрыву россиянами Каховской ГЭС. Они решительно осудили обстрелы, которые российские войска не прекращают в районах эвакуации.

Соответствующее заявление зачитал журналистам постпред Украины при ООН Сергей Кислица. Об этом сообщает Укринформ.

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"Мы решительно осуждаем обстрелы районов эвакуации и призываем Российскую Федерацию прекратить такие атаки и разрешить эвакуационным группам безопасно помогать пострадавшему гражданскому населению",  заявили в организации.

Авторы заявления также призвали РФ обеспечить полный, безопасный и беспрепятственный доступ гуманитарным организациям, включая ООН и МККК, в районы на левом берегу Днепра, находящиеся под военным контролем России, чтобы оказать помощь пострадавшим.

Напомним, российские оккупанты размещают людей из подтопленной Херсонской области в пансионаты и базы отдыха с военными. Таким образом, захватчики прикрываются эвакуированными украинцами.

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