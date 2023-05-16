Рівень безробіття в Британії збільшився уперше за два роки
У Великій Британії рекордно за два останні роки знизилася кількість найманих працівників. Рівень безробіття серед британців неочікувано виріс до 3,9%.
Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Безробіття у Британії
Відсоток безробітних у Великій Британії зріс на початок другого кварталу 2023 року до 3,9%.
Економісти, яких опитали журналісти Reuters, зазначали, що цей показник втримається на позначці 3,8.
Новий антирекорд
За попередніми даними британської податкової служби, у квітні кількість найманих працівників у Великій Британії порівняно із березнем зменшилася аж на 136 тисяч осіб.
Це найгірший показник за два останні роки.
Так само досягла мінімуму з середини 2021 року кількість вакансій на британському ринку праці. Цей показник знижувався удесяте поспіль.
Британські зарплати
Разом з тим, заробітна плата в Британії продовжила зростати.
У березні поточного року рівень зарплати зріс на 6,7% порівняно із аналогічним місяцем 2022 року.
У лютому цей показник становив 6,6%, тож зростання зарплати у Великій Британії продовжується.
Нагадаємо, що в Україні кількість людей, які не мають роботи, продовжує знижуватися із червня минулого на тлі війни. Так, у квітні вже нараховувалося 137,3 тисячі офіційно зареєстрованих безробітних.