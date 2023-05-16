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Уровень безработицы в Британии увеличился впервые за два года

16 мая 2023 10:47
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Уровень безработицы в Британии увеличился впервые за два года
Сотрудники на предприятии. Фото: Reuters/Alaa Al-Marjani
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Великобритании рекордно за два последних года снизилось количество наемных работников. Уровень безработицы среди британцев неожиданно вырос до 3,9%.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Безработица в Британии

Процент безработных в Великобритании вырос к началу второго квартала 2023 года до 3,9%.

Экономисты, опрошенные журналистами Reuters, отмечали, что этот показатель удержится на отметке 3,8.

Новый антирекорд

По предварительным данным британской налоговой службы, в апреле количество наемных работников в Великобритании по сравнению с мартом уменьшилось на 136 тысяч человек.

Это самый плохой показатель за два последних года.

Также достигло минимума с середины 2021 года количество вакансий на британском рынке труда. Этот показатель снижался в десятый раз подряд.

Британские зарплаты

Вместе с тем заработная плата в Британии продолжила расти.

В марте текущего года уровень зарплаты вырос на 6,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года.

В феврале этот показатель составил 6,6%, так что рост зарплаты в Великобритании продолжается.

Напомним, что в Украине количество людей, у которых нет работы, продолжает снижаться с июня прошлого на фоне войны. Так, в апреле уже насчитывалось 137,3 тысяч официально зарегистрированных безработных.

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