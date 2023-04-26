Що відомо про запис розмови Троценка та Матушевського - усі подробиці

Імовірні фігуранти запису – бізнесмен Микола Матушевський (ліворуч) та соратник Сєчіна Роман Троценко (праворуч). Колаж Новини.LIVE

У Мережі з'явився запис телефонної розмови, ймовірно, російського мільярдера Романа Троценка та московського бізнесмена Миколи Матушевського. На запису співрозмовники критично відгукуються про ситуацію в Росії, яка опинилася "в руках якихось муділ", і прогнозують, що "це закінчиться пеклом".

Новини.LIVE зібрали все, що наразі відомо про цей запис.

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40-хвилинний запис згаданої розмови Троценка та Матушевського було викладено на відеохостинг YouTube 17 квітня 2023 року. Власником облікового запису є користувач під ніком Oleg Obv_23. Станом на 26 квітня це єдине відео, викладене в цьому обліковому записі.

Ролик набув широкого поширення після того, як 25 квітня його опублікував сайт російського опозиційного телеканалу "Настоящее время". Як стверджують на телеканалі, спільний проєкт "Радіо Свобода" та "Настоящего времени" "Система" отримав посилання поштою.

"Лист "Системі" було відправлено з імейл-адреси, яка містить у назві ім'я Oleg, але не є прив'язаною до жодних соцмереж. Автор листа надав як непрямий доказ справжності запису реальний телефонний номер Троценка. На питання редакції він не відповів", — пише "Настоящее время".

Хто такі Роман Троценко та Микола Матушевський

Роман Троценко — колишній радник президента "Роснефти" Ігоря Сєчіна, експрезидент "Объединенной судостроительной корпорации", головою ради директорів якої свого часу також був Ігор Сєчін. За оцінками Forbes, особисті статки Троценка в 2020 році досягали 1,3 млрд доларів.

"Настоящее время" зазначає, що до початку повномасштабного вторгнення в Україну Троценко регулярно брав участь у зустрічах Путіна з представниками великого бізнесу.

"Але 24 лютого 2022 року, коли через кілька годин після нападу на Україну Путін зібрав бізнесменів у Кремлі, Троценка серед них не виявилося. Згодом багато учасників тієї зустрічі потрапили під західні санкції. Мільярдер також не був помічений на останньому щорічному з'їзді Російського союзу промисловців та підприємців (РСПП) у березні 2023 року, де виступав Путін", — пише видання.

Роман Троценко на зустрічі із Володимиром Путіним, 2010 рік. Фото: РІА "Новини"

Через тісні зв'язки з режимом Путіна Роман Троценко та його дружина Софія перебувають під санкціями України.

На аудіозаписі, опублікованому в YouTube, Роман Троценко ("Рома") спілкується із співрозмовником, якого він називає "Колею". У розмові "Коля" неодноразово згадує проєкти московського дизайн-заводу "Флакон", з чого журналісти "Сьогодні" роблять висновок, що співрозмовником Троценка є його давній приятель, бізнесмен Микола Матушевський, який володів "Флаконом" до 2021 року.

Микола Матушевський на форумі "Дні пермського бізнесу", 2021 рік. Фото: "Новий компаньйон" / Марія Буличова

Під час розмови Матушевський згадує, що зараз перебуває на Балі, що підтверджують світлини в його Instagram.

Деталі розмови

У першій частині розмови "Рома" та "Коля" обговорюють відпочинок на Балі та інвестиційні можливості Індонезії. Потім розмова переходить на обговорення поточної ситуації у Росії. Співрозмовники доходять висновку, що вона "закінчиться пеклом". "Рома" радить "Колі" зробити собі та своїй родині нове громадянство, вивести гроші та вивезти своїх близьких із РФ.

Цитати

"Рома": "Не треба згадувати, що було в Росії. Цього вже немає і більше не буде... В Індонезії за десять років усе зросте вдесятеро, а в Росії впаде вдвічі".

"Рома": "На жаль, Росія, яку ми так щиро любимо, опинилася в лапах якихось муділ, бл@@@дь, які сповідують якісь дивні композиції, бл@@@дь, XIX століття".

"Рома": "Це закінчиться пеклом, бл@@@дь, або будуть вбивати один одного на вулицях, різати на вулицях Москви. Це питання часу, коли це станеться. Це може статися через п'ять, сім, десять років. Але це точно буде, це така доріжка в один кінець".

"Коля": "Таке відчуття, що 2023 рік — останній рік, коли можна виїхати (з Росії. — Ред.) і щось почати робити".

"Рома": "2023 рік — останній рік. Роби громадянство, це буде твоя найкраща інвестиція. Найми юристів. Роби громадянство дітям, мамі. Колю, завдання стоїть за наступний рік — зробити громадянство. Все дуже просто, тому що в Росії все руйнується, бл@@@дь. Тобі доля дала рік для того, щоб всіх близьких витягнути, гроші витягнути, все, що тобі треба. Просто завтра зроби".

"Рома": "Як може жити і розвиватися країна, де єдиною ідеологією є заробляння бабок та утримання влади однією групою людей? Причому на запитання, а що буде далі, вони можуть сказати: "А нас далі не буде, нам пох@@@й". Жодної ж концепції "далі" немає. Вони помруть, бл@@@дь, в якийсь момент часу і не залишать за собою нічого. Це просто буде випалена пустеля".

"Коля": "Мені тут надіслали нарізку новорічних привітань з 99-го року до останнього, коли цей придурок (Путін. — ред.) не на тлі ялинки, як завжди, а на тлі військових. І там реальні слова: "Це поганий рік, але ми всіх переможемо". І ось це всі двадцять років у вуха сс@@@ться".

Обережно: відеоконтент містить нецензурну лексику!

Реакція згаданих учасників на публікацію запису

Роман Троценко називає запис фейком. Він підтвердив журналістам "Системи", що справді знайомий із Миколою Матушевським, але не спілкувався з ним "роки півтора, мабуть".

Матушевський також заперечує справжність запису. За його словами, востаннє він спілкувався з Троценком у 2022 році і взагалі ніколи не обговорював із ним політичні питання.

"Я думаю, це фейк або чийсь безглуздий жарт із застосуванням ШІ (штучного інтелекту. — Ред.)", — заявив Матушевський.

Нагадаємо, раніше в Мережу було злито запис телефонної розмови російського олігарха Фархада Ахмедова та продюсера Йосипа Пригожина. Під час розмови Ахмедов та Пригожин у нецензурній формі критикували дії путінського режиму, а також обговорювали життя під санкціями.

Запис був викладений на YouTube користувачем з нікнеймом oleksander oleq (нагадаємо, гадана розмова Троценка та Матушевського опублікована на каналі користувача, чий нікнейм також містить ім'я "Олег": Oleg Obv).