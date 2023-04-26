Что известно о записи разговора Троценко и Матушевского - все подробности

Предположительные фигуранты записи— бизнесмен Николай Матушевский (слева) и соратник Сечина Роман Троценко (справа). Коллаж Новини.LIVE

В Сети появилась запись телефонного разговора, предположительно, российского миллиардера Романа Троценко и московского бизнесмена Николая Матушевского. На записи собеседники критически отзываются о ситуации в России, оказавшейся "в руках каких-то мудил", и прогнозируют, что "это закончится адом".

Новини.LIVE собрали все, что известно на данный момент об этой записи.

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Создатель ролика

40-минутная запись предполагаемого разговора Троценко и Матушевского была выложена на видеохостинг YouTube 17 апреля 2023 года. Владельцем аккаунта является пользователь под ником Oleg Obv_23. По состоянию на 26 апреля это единственное видео, выложенное в этом аккаунте.

Ролик получил широкое распространение после того, как 25 апреля его опубликовал сайт российского оппозиционного телеканала "Настоящее время". Как утверждают на телеканале, совместный проект "Радио Свобода" и "Настоящего времени" "Система" получил ссылку по почте.

"Письмо "Системе" было отправлено с имейл-адреса, содержащего в названии имя Oleg, но не привязанного ни к каким соцсетям. Автор письма предоставил в качестве косвенного доказательства подлинности записи настоящий телефонный номер Троценко. На вопросы редакции он не ответил", — пишет "Настоящее время".

Кто такие Роман Троценко и Николай Матушевский

Роман Троценко — бывший советник президента "Роснефти" Игоря Сечина, экс-президент "Объединенной судостроительной корпорации", председателем совета директоров которой в свое время также являлся Игорь Сечин. По оценкам Forbes, личное состояние Троценко в 2020 году достигало 1,3 млрд долларов.

"Настоящее время" отмечает, что до начала полномасштабного вторжения в Украину Троценко регулярно участвовал во встречах Путина с представителями крупного бизнеса.

"Но 24 февраля 2022 года, когда через несколько часов после нападения на Украину Путин собрал бизнесменов в Кремле, Троценко среди них не оказалось. Впоследствии многие участники той встречи попали под западные санкции. Миллиардер также не был замечен на последнем ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в марте 2023 года, где выступал Путин", — пишет издание.

Роман Троценко на встрече с Владимиром Путиным, 2010 год. Фото: РИА "Новости"

Из-за тесных связей с режимом Путина Роман Троценко и его жена София находятся под санкциями Украины.

На аудиозаписи, опубликованной в YouTube, Роман Троценко ("Рома") общается с собеседником, которого он называет "Колей". В разговоре "Коля" неоднократно упоминает проекты московского дизайн-завода "Флакон", из чего журналисты "Настоящего времени" делают вывод, что собеседником Троценко является его давний приятель, бизнесмен Николай Матушевский, владевший "Флаконом" до 2021 года.

Николай Матушевский на форуме "Дни пермского бизнеса", 2021 год. Фото: "Новый компаньон" / Мария Булычева

Во время разговора Матушевский упоминает, что в данный момент находится на Бали, что подтверждают фотографии в его Instagram.

Детали разговора

В первой части беседы "Рома" и "Коля" обсуждают отдых на Бали и инвестиционные возможности Индонезии. Затем разговор переходит на обсуждение текущей ситуации в России. Собеседники приходят к выводу, что она "закончится адом". "Рома" советует "Коле" сделать себе и своей семье новое гражданство, вывести деньги и увезти своих близких из РФ.

Цитаты

"Рома": "Не надо вспоминать, что было в России. Этого уже нет и больше не будет… В Индонезии за десять лет все вырастет в десять раз, а в России — упадет в два раза".

"Рома": "К сожалению, Россия, которую мы так искренне любим, оказалась в лапах каких-то мудил, бл@@@дь, которые исповедуют какие-то странные композиции, бл@@@дь, XIX века".

"Рома": "Это закончится адом, бл@@@дь, либо будут убивать друг друга на улицах, резать на улицах Москвы. Это вопрос времени, когда это произойдет. Это может произойти через пять, семь, десять лет. Но это точно будет, это такая дорожка в один конец".

"Коля": "Такое ощущение, что 2023 год — последний год, когда можно уехать (из России. — Ред.) и что-то начать делать".

"Рома": "2023 год — последний год. Делай гражданство, это будет твоя лучшая инвестиция. Найми юристов. Делай гражданство детям, маме. Коль, задача стоит за следующий год — сделать гражданство. Все очень просто, потому что в России все рушится, бл@@@дь. Тебе дан судьбой год для того, чтобы всех близких вытащить, деньги вытащить, все, что тебе надо. Прям завтра сделай".

"Рома": "Как может жить и развиваться страна, где единственной идеологией является зарабатывание бабок и удержание власти одной группой людей? Причем на вопрос, а что будет дальше, они могут сказать: "А нас дальше не будет, нам пох@@@й". Никакой же концепции "дальше" нет. Они помрут, бл@@@дь, в какой-то момент времени и не оставят за собой ничего. Это просто будет выжженная пустыня".

"Коля": "Мне тут прислали нарезку новогодних поздравлений с 99-го года по последний, когда этот придурок (Путин. — Ред.) не на фоне елки, как всегда, а на фоне военных. И там реальные слова: "Это плохой год, но мы всех победим". И вот это все двадцать лет в уши сс@@@тся".

Осторожно: видеоконтент содержит нецензурную лексику!

Реакция предполагаемых участников на публикацию записи

Роман Троценко называет запись фейком. Он подтвердил журналистам "Системы", что действительно знаком с Николаем Матушевским, но не общался с ним "года полтора, наверное".

Матушевский также отрицает подлинность записи. По его словам, в последний раз он общался с Троценко в 2022 году и вообще никогда не обсуждал с ним политические вопросы.

"Я думаю, это фейк или чья-то дурацкая шутка с применением ИИ (искусственного интеллекта. — Ред.)", – заявил Матушевский.

Напомним, ранее в Сеть была слита запись телефонного разговора российского олигарха Фархада Ахмедова и продюсера Иосифа Пригожина. Во время разговора Ахмедов и Пригожин в нецензурной форме критиковали действия путинского режима, а также обсуждали жизнь под санкциями.

Запись была выложена на YouTube пользователем с никнеймом oleksander oleq (напомним, разговор предполагаемых Троценко и Матушевского опубликована на канале пользователя, чей никнейм также содержит имя "Олег": Oleg Obv).