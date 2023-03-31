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Ризики високі: в ООН прокоментували можливість застосування ядерної зброї

31 березня 2023 18:21
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Ідзума Накаміцу
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Сьогодні ризик застосування ядерної зброї вищий ніж на піку "холодної війни". Світ повинен знизити цю напруженість.

Про це заявила заступниця генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй у справах роззброєння Ідзума Накаміцу під час засідання Ради безпеки.

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Які ризики застосування ядерної зброї

"Ризик застосування ядерної зброї зараз вищий, чим на піку "холодної війни". І ситуація в Україні зараз показує дуже яскравий приклад такого ризику. Тому я хочу повторити, що держави мають уникати будь-яких дій, які призводять до ескалації. Нам потрібен діалог, аби деескалювати це напруження невідкладно", — сказала Накаміцу.

Вона також наполегливо закликала росію, США та ООН поговорити про повернення до нового договору про ядерну зброю.

"Ці дії вкрай потрібні для міжнародної стабільності", — наголосила Накаміцу.

Що передувало

Декілька днів тому, 25 березня, мінськ і москва домовилися про розміщення тактичної ядерної зброї на території білорусі. Про це нібито давно просив самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко. 

За словами путіна, приводом для такого кроку стала заява Великої Британії про постачання Україні боєприпасів зі збідненим ураном.

Згодом у Пентагоні відреагували на таку заяву. Там зазначили, що немає жодних ознак, які б вказували на те, що рф готується застосувати її.

З цього приводу Україна вимагає скликати Радбез ООН. Україна також наголошує, що таке рішення рф є порушенням Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. 

Також МЗС звернулося до держав G7 та Європейського Союзу із проханням попередити білоруську владу про далекосяжні наслідки для білорусі у разі її згоди розмістити на своїй території російську тактичну ядерну зброю.

У Європейському Союзі також вважають, що це несе загрозу європейській безпеці і ЄС готовий відповісти на цю ескалацію новими санкціями. 

Нагадаємо, нещодавно експерт пояснив, як росія використовуватиме ядерну зброю у білорусі. Олег Постернак вважає, що путін намагається створити на Заході враження, що росія не зупиниться ні перед чим.

 

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