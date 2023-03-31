Риск высок: в ООН прокомментировали возможность применения ядерного оружия

Идзума Намицу

Сегодня риск применения ядерного оружия выше, чем на пике "холодной войны". Мир должен снизить эту напряженность.

Об этом заявила заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по разоружению Идзума Накамицу во время заседания Совета безопасности.

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Какие риски применения ядерного оружия

"Риск применения ядерного оружия сейчас выше, чем на пике "холодной войны". И ситуация в Украине сейчас показывает очень яркий пример такого риска. Поэтому я хочу повторить, что государства должны избегать любых действий, приводящих к эскалации. Нам нужен диалог, чтобы деескалировать это напряжение безотлагательно", — сказала Накамицу.

Она также настоятельно призвала россию, США и ООН поговорить о возвращении к новому договору о ядерном оружии.

"Эти действия крайне нужны для международной стабильности", — подчеркнула Накамицу.

Что предшествовало

Несколько дней назад, 25 марта, минск и москва договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории беларуси. Об этом якобы давно просил самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко.

По словам путина, поводом для такого шага стало заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Затем в Пентагоне отреагировали на такое заявление. Там отметили, что нет никаких признаков, указывающих на то, что россия готовится применить ее.

По этому поводу Украина требует созвать Совбез ООН. Украина также отмечает, что такое решение россии является нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия.

Также МИД обратился к государствам G7 и Европейскому Союзу с просьбой предупредить белорусские власти о дальновидных последствиях для беларуси в случае его согласия разместить на своей территории российское тактическое ядерное оружие.

В Европейском Союзе также считают, что это представляет угрозу европейской безопасности и ЕС готов ответить на эту эскалацию новыми санкциями.

Напомним, недавно эксперт объяснил, как россия будет использовать ядерное оружие в беларуси. Олег Постернак считает, что путин пытается создать на Западе впечатление, что россия не остановится ни перед чем.