Робота для українців у Німеччині — які вакансії та зарплати пропонують

Чоловік працює на одному із заводів Німеччині. Фото: РБК Україна

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України Німеччина стала другою країною після Польщі за кількістю біженців, які втекли від війни. Зараз українці намагаються там працевлаштуватися.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.

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Яку роботу українцям пропонують у Німеччині

Зазначається, що у Німеччині можна влаштуватися на роботу без знання німецької мови на виробництві або в сфері логістики.

За таку роботу приблизна оплата — 12-13 євро на годину до відрахувань.

"Така робота не вимагає знання німецької мови, оскільки зазвичай на підприємствах чи складах є люди, які говорять українською і можуть бути комунікаторами між керівництвом і найманими працівниками", — йдеться у повідомленні.

Утім, є вакансії і з вищими ставками.

Наприклад, кур'єр для поштового оператора матиме 16,03 євро за годину до відрахувань. Крім того, до зарплати працівникам можуть нараховувати компенсацію за інфляцію у різних розмірах, яку отримують й іноземці. Для кур'єра вона може становити до 190 євро на місяць.

"Залежно від очікувань німецьких роботодавців і мовних навичок внутрішніх співробітників їхніх компаній, вони відкриті для найму працівників, які розмовляють англійською", — мовиться в повідомленні.

Скільки українців працевлаштували у Польщі

Важливо зазначити, що у Німеччині українцям пропонують вищу зарплату, ніж наприклад у сусідній Польщі.

"Вищі, ніж у Польщі, зарплати, спрощення доступу до ринку праці, інтеграційні та мовні курси – лише деякі з факторів, які впливатимуть на привабливість роботи в Німеччині. Німецькі роботодавці більш і відкриті до працевлаштування українців, ніж це було рік тому і до початку повномасштабного вторгнення. Вони починаються "відкривати" для себе працівників з України", — розповідає директорка з міжнародного розвитку міграційної платформи EWL Міхаліна Сєлевич.

За даними дослідження Німецького інституту економічних досліджень, лише 18% українських біженців були професійно активними.

"Зараз, за нашими опитуваннями, цей показник може становити 31%. В майбутньому ця частка може сягати 70–80%. Це є результатом ефективної системи підтримки в Німеччині, яка мотивує біженців братися за роботу та інтегруватися в місцеву громаду", — мовиться у повідомленні.

Додамо, сьогодні, 4 листопада, українські залізничники відзначають професійне свято.