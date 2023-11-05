Робота для українців у Німеччині — які вакансії та зарплати пропонують
Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України Німеччина стала другою країною після Польщі за кількістю біженців, які втекли від війни. Зараз українці намагаються там працевлаштуватися.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.
Яку роботу українцям пропонують у Німеччині
Зазначається, що у Німеччині можна влаштуватися на роботу без знання німецької мови на виробництві або в сфері логістики.
За таку роботу приблизна оплата — 12-13 євро на годину до відрахувань.
"Така робота не вимагає знання німецької мови, оскільки зазвичай на підприємствах чи складах є люди, які говорять українською і можуть бути комунікаторами між керівництвом і найманими працівниками", — йдеться у повідомленні.
Утім, є вакансії і з вищими ставками.
Наприклад, кур'єр для поштового оператора матиме 16,03 євро за годину до відрахувань. Крім того, до зарплати працівникам можуть нараховувати компенсацію за інфляцію у різних розмірах, яку отримують й іноземці. Для кур'єра вона може становити до 190 євро на місяць.
"Залежно від очікувань німецьких роботодавців і мовних навичок внутрішніх співробітників їхніх компаній, вони відкриті для найму працівників, які розмовляють англійською", — мовиться в повідомленні.
Скільки українців працевлаштували у Польщі
Важливо зазначити, що у Німеччині українцям пропонують вищу зарплату, ніж наприклад у сусідній Польщі.
"Вищі, ніж у Польщі, зарплати, спрощення доступу до ринку праці, інтеграційні та мовні курси – лише деякі з факторів, які впливатимуть на привабливість роботи в Німеччині. Німецькі роботодавці більш і відкриті до працевлаштування українців, ніж це було рік тому і до початку повномасштабного вторгнення. Вони починаються "відкривати" для себе працівників з України", — розповідає директорка з міжнародного розвитку міграційної платформи EWL Міхаліна Сєлевич.
За даними дослідження Німецького інституту економічних досліджень, лише 18% українських біженців були професійно активними.
"Зараз, за нашими опитуваннями, цей показник може становити 31%. В майбутньому ця частка може сягати 70–80%. Це є результатом ефективної системи підтримки в Німеччині, яка мотивує біженців братися за роботу та інтегруватися в місцеву громаду", — мовиться у повідомленні.
Додамо, сьогодні, 4 листопада, українські залізничники відзначають професійне свято.
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