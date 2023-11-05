Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Робота для українців у Німеччині — які вакансії та зарплати пропонують arrow

Робота для українців у Німеччині — які вакансії та зарплати пропонують

5 листопада 2023 02:10
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Робота для українців у Німеччині — які вакансії та зарплати пропонують
Чоловік працює на одному із заводів Німеччині. Фото: РБК Україна
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України Німеччина стала другою країною після Польщі за кількістю біженців, які втекли від війни. Зараз українці намагаються там працевлаштуватися. 

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.

Читайте також:

Яку роботу українцям пропонують у Німеччині

Зазначається, що у Німеччині можна влаштуватися на роботу без знання німецької мови на виробництві або в сфері логістики.

За таку роботу приблизна оплата — 12-13 євро на годину до відрахувань.

"Така робота не вимагає знання німецької мови, оскільки зазвичай на підприємствах чи складах є люди, які говорять українською і можуть бути комунікаторами між керівництвом і найманими працівниками", — йдеться у повідомленні.

Утім, є вакансії і з вищими ставками.

Наприклад, кур'єр для поштового оператора матиме 16,03 євро за годину до відрахувань. Крім того, до зарплати працівникам можуть нараховувати компенсацію за інфляцію у різних розмірах, яку отримують й іноземці. Для кур'єра вона може становити до 190 євро на місяць.

"Залежно від очікувань німецьких роботодавців і мовних навичок внутрішніх співробітників їхніх компаній, вони відкриті для найму працівників, які розмовляють англійською", — мовиться в повідомленні.

Скільки українців працевлаштували у Польщі

Важливо зазначити, що у Німеччині українцям пропонують вищу зарплату, ніж наприклад у сусідній Польщі.

"Вищі, ніж у Польщі, зарплати, спрощення доступу до ринку праці, інтеграційні та мовні курси – лише деякі з факторів, які впливатимуть на привабливість роботи в Німеччині. Німецькі роботодавці більш  і відкриті до працевлаштування українців, ніж це було рік тому і до початку повномасштабного вторгнення. Вони починаються "відкривати" для себе працівників з України", — розповідає директорка з міжнародного розвитку міграційної платформи EWL Міхаліна Сєлевич.

За даними дослідження Німецького інституту економічних досліджень, лише 18% українських біженців були професійно активними.

"Зараз, за нашими опитуваннями, цей показник може становити 31%. В майбутньому ця частка може сягати 70–80%. Це є результатом ефективної системи підтримки в Німеччині, яка мотивує біженців братися за роботу та інтегруватися в місцеву громаду", — мовиться у повідомленні.

Додамо, сьогодні, 4 листопада, українські залізничники відзначають професійне свято. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі