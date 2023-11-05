Работа для украинцев в Германии — какие вакансии и зарплаты предлагают

Мужчина работает на одном из заводов Германии. Фото: РБК Украина

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Германия стала второй страной после Польши по количеству сбежавших от войны беженцев. Сейчас украинцы там пытаются трудоустроиться.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

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Какую работу украинцам предлагают в Германии

В Германии можно устроиться на работу без знания немецкого языка на производстве или в сфере логистики.

За такую работу приблизительная оплата – 12-13 евро в час до отчислений.

"Такая работа не требует знания немецкого языка, поскольку обычно на предприятиях или складах есть люди, которые говорят на украинском и могут быть коммуникаторами между руководством и наемными работниками", — говорится в сообщении.

Впрочем, есть вакансии и с более высокими ставками.

К примеру, курьер для почтового оператора будет иметь 16,03 евро за час до отчислений. Кроме того, к зарплате работникам могут начисляться компенсация за инфляцию в разных размерах, которую получают и иностранцы. Для курьера она может составить до 190 евро в месяц.

"В зависимости от ожиданий немецких работодателей и языковых навыков внутренних сотрудников их компаний они открыты для найма работников, говорящих на английском" , — говорится в сообщении.

Сколько украинцев трудоустроили в Польше

Важно отметить, что в Германии украинцам предлагают более высокую зарплату, чем, например, в соседней Польше.

Выше, чем в Польше, зарплаты, упрощение доступа к рынку труда, интеграционные и языковые курсы – лишь некоторые из факторов, которые будут влиять на привлекательность работы в Германии. Немецкие работодатели больше и открыты к трудоустройству украинцев, чем это было год назад и до начала полномасштабного вторжения. Они начинаются "открывать" для себя работников из Украины" , — рассказывает директор по международному развитию миграционной платформы EWL Михалина Селевич.

По данным исследования Немецкого института экономических исследований, только 18% украинских беженцев были профессионально активными.

"Сейчас, по нашим опросам, этот показатель может составлять 31%. В будущем эта доля может достигать 70-80%. Это результат эффективной системы поддержки в Германии, которая мотивирует беженцев браться за работу и интегрироваться в местное общество", — говорится в сообщении.

Сегодня, 4 ноября, украинские железнодорожники отмечают профессиональный праздник.