Росавіація підтвердила смерть Пригожина: оприлюднено список загиблих
23 серпня 2023 23:07
Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин
У Росавіації офіційно підтвердили смерть Євгена Пригожина та опублікували списки тих, хто був на борту літака, який розбився. Сталося це сьогодні, 23 серпня.
Про це повідомила пресслужба відомства.
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За інформацією авіакомпанії, на борту літака знаходились такі пасажири:
- Пропустін Сергій;
- Макарян Євгеній;
- Тотмін Олександр;
- Чекалов Валерій;
- Уткін Дмитро;
- Матусеєв Микола;
- Пригожин Євген.
Члени екіпажу:
- Левшин Олексій, командир;
- Карімов Рустам, другий пілот;
- Распопова Крістіна, бортпровідник.
"Виконання польоту літака Embraer-135 (EBM-135BJ) здійснювалося на підставі дозволу на використання повітряного простору, виданого в установленому порядку", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше у Росавіації повідомили, що на борту перебував ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.