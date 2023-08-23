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Росавіація підтвердила смерть Пригожина: оприлюднено список загиблих

23 серпня 2023 23:07
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Росавіація підтвердила смерть Пригожина: оприлюднено список загиблих
Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Росавіації офіційно підтвердили смерть Євгена Пригожина та опублікували списки тих, хто був на борту літака, який розбився. Сталося це сьогодні, 23 серпня.

Про це повідомила пресслужба відомства.

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За інформацією авіакомпанії, на борту літака знаходились такі пасажири:

  • Пропустін Сергій;
  • Макарян Євгеній;
  • Тотмін Олександр;
  • Чекалов Валерій;
  • Уткін Дмитро;
  • Матусеєв Микола;
  • Пригожин Євген.

Члени екіпажу:

  • Левшин Олексій, командир;
  • Карімов Рустам, другий пілот;
  • Распопова Крістіна, бортпровідник.

"Виконання польоту літака Embraer-135 (EBM-135BJ) здійснювалося на підставі дозволу на використання повітряного простору, виданого в установленому порядку", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису

Нагадаємо, раніше у Росавіації повідомили, що на борту перебував ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

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