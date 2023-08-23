Росавіація підтвердила смерть Пригожина: оприлюднено список загиблих

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин

У Росавіації офіційно підтвердили смерть Євгена Пригожина та опублікували списки тих, хто був на борту літака, який розбився. Сталося це сьогодні, 23 серпня.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Читайте також:

Хто загинув на борту

За інформацією авіакомпанії, на борту літака знаходились такі пасажири:

Пропустін Сергій;

Макарян Євгеній;

Тотмін Олександр;

Чекалов Валерій;

Уткін Дмитро;

Матусеєв Микола;

Пригожин Євген.

Члени екіпажу:

Левшин Олексій, командир;

Карімов Рустам, другий пілот;

Распопова Крістіна, бортпровідник.

"Виконання польоту літака Embraer-135 (EBM-135BJ) здійснювалося на підставі дозволу на використання повітряного простору, виданого в установленому порядку", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису

Нагадаємо, раніше у Росавіації повідомили, що на борту перебував ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.