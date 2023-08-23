Росавиация подтвердила смерть Пригожина: обнародован список погибших

Руководитель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин

В Росавиации официально подтвердили смерть Евгения Пригожина и опубликовали списки тех, кто был на борту разбившегося самолета. Случилось это сегодня, 23 августа.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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По информации авиакомпании, на борту самолета находились следующие пассажиры:

Пропустин Сергей;

Макарян Евгений;

Тотмин Александр;

Чекалов Валерий;

Уткин Дмитрий;

Матусеев Николай;

Пригожин Евгений.

Члены экипажа:

Левшин Алексей, командир;

Каримов Рустам, второй пилот;

Распопова Кристина, бортпроводник.

"Выполнение полета самолета Embraer-135 (EBM-135BJ) осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения

Напомним, ранее в Росавиации сообщили, что на борту находился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.