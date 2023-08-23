Росавиация подтвердила смерть Пригожина: обнародован список погибших
23 августа 2023 23:07
Руководитель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин
В Росавиации официально подтвердили смерть Евгения Пригожина и опубликовали списки тех, кто был на борту разбившегося самолета. Случилось это сегодня, 23 августа.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
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По информации авиакомпании, на борту самолета находились следующие пассажиры:
- Пропустин Сергей;
- Макарян Евгений;
- Тотмин Александр;
- Чекалов Валерий;
- Уткин Дмитрий;
- Матусеев Николай;
- Пригожин Евгений.
Члены экипажа:
- Левшин Алексей, командир;
- Каримов Рустам, второй пилот;
- Распопова Кристина, бортпроводник.
"Выполнение полета самолета Embraer-135 (EBM-135BJ) осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Росавиации сообщили, что на борту находился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.