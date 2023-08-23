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Росавиация подтвердила смерть Пригожина: обнародован список погибших

23 августа 2023 23:07
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Росавиация подтвердила смерть Пригожина: обнародован список погибших
Руководитель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Росавиации официально подтвердили смерть Евгения Пригожина и опубликовали списки тех, кто был на борту разбившегося самолета. Случилось это сегодня, 23 августа.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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По информации авиакомпании, на борту самолета находились следующие пассажиры:

  • Пропустин Сергей;
  • Макарян Евгений;
  • Тотмин Александр;
  • Чекалов Валерий;
  • Уткин Дмитрий;
  • Матусеев Николай;
  • Пригожин Евгений.

Члены экипажа:

  • Левшин Алексей, командир;
  • Каримов Рустам, второй пилот;
  • Распопова Кристина, бортпроводник.

"Выполнение полета самолета Embraer-135 (EBM-135BJ) осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения

Напомним, ранее в Росавиации сообщили, что на борту находился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

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