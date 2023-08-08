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Росгвардія отримає важке озброєння: британська розвідка пояснила причини

8 серпня 2023 09:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росгвардія отримає важке озброєння: британська розвідка пояснила причини
Бійці Росгвардії. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент Росії Володимир Путін 4 серпня підписав указ, згідно з яким підрозділи Росгвардії отримають важке озброєння. Це свідчить про невпевненість Путіна у власній безпеці.

До такого висновку прийшли у Міністерстві оборони Великої Британії.

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Чим займається Росгвардія

Росгвардія була сформована 5 липня 2016 року і налічувала на початку близько 200 тисяч бійців. З часом чисельність Росгвардії виросла до 340 тисяч. Її очільником став близький соратник Путіна генерал Віктор Золотов. Спершу це були в першу чергу спецпідрозділи поліції, які використовувалися для розгону вуличних демонстрацій.

Навіщо росгвардійцям важке озброєння

 Після путчу, який влаштував Євгеній Пригожин разом зі своїми бойовиками з ПВК "Вагнер", стало зрозуміло, що Росгвардія не спроможна на рівних битися проти добре озброєних і вишколених бійців, які мають бойовий досвід.

В зв'язку з цим і було прийняте рішення розширити збройний арсенал росгвардійців. На даний момент відомо, що ці підрозділи оснастять артилерією та бойовими гелікоптерами.

Раніше ми повідомляли, Президент України Володимир Зеленський наголосив, що вертикаль путінської влади руйнується. Бунт Євгена Пригожина показав, що Володимир Путін не контролює ситуацію в регіонах Російської Федерації.

 

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