Росгвардия получит тяжелое вооружение: британская разведка объяснила причины

Бойцы Росгвардии. Фото: росСМИ

Президент России Владимир Путин 4 августа подписал указ, согласно которому подразделения Росгвардии получат тяжелое вооружение. Это свидетельствует о неуверенности Путина в своей безопасности.

К такому выводу пришли в Министерстве обороны Великобритании.

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Чем занимается Росгвардия

Росгвардия была сформирована 5 июля 2016 года и насчитывала в начале около 200 тысяч бойцов. С течением времени численность Росгвардии выросла до 340 тысяч. Ее главой стал близкий соратник Путина генерал Виктор Золотов. Сначала это были, в первую очередь, спецподразделения полиции, которые использовались для разгона уличных демонстраций.

Зачем росгвардейцам тяжелое вооружение

После путча, который устроил Евгений Пригожин вместе со своими боевиками из ППК "Вагнер", стало ясно, что Росгвардия не способна на равных сражаться против хорошо вооруженных и вышколенных бойцов, имеющих боевой опыт.

В связи с этим и было принято решение расширить вооруженный арсенал росгвардейцев. На данный момент известно, что эти подразделения оснастят артиллерией и боевыми вертолетами.

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что вертикаль путинской власти разрушается. Бунт Евгения Пригожина показал, что Владимир Путин не контролирует ситуацию в регионах Российской Федерации.