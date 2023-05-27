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"Росія буде мстивою": у Британії попередили НАТО про небезпеку

27 травня 2023 15:51
- Каріна Бовсуновська
"Росія буде мстивою після програшу у війні": у Британії попередили НАТО про небезпеку
Начальник штабу ВПС Британії сер Майк Вігстон. Фото: iaf.org.il
- Каріна Бовсуновська

Росія стане "мстивою" та буде прямою загрозою для Великої Британії після того, як зазнає поразки у війні проти України. Він вважає, що військово-повітряні сили, надводний флот і підводні човни Росії становлять загрозу й для країн НАТО.

Про це заявив начальник штабу ВПС Британії сер Майк Вігстон в інтерв'ю The Telegraph.

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В чому загроза

За його словами, російські військово-повітряні сили, надводний флот і підводні човни становлять загрозу для Британії та НАТО, і що це те, на чому потрібно зосередити країнам свою увагу.

Він наголосив на тому, що загроза збережеться або навіть посилиться, якщо російського президента Владіміра Путіна усунуть від влади.

"Коли конфлікт в Україні закінчиться і Україна відновить свої кордони, як вона і повинна зробити, ми матимемо ушкоджену, мстиву і жорстоку Росію, чиї засоби заподіяння шкоди нам – це повітряні атаки, ракетні атаки і підводні атаки", — попередив він.

Як зазначає видання, його коментарі щодо загрози Росії після закінчення війни в Україні є першим публічним визнанням занепокоєння західного військового лідера, яке, ймовірно, обговорювалося приватно щодо того, як може діяти принижена Росія, якщо вона програє.

"Сухопутні війська (РФ, — ред.) сильно підірвані. Вони зіткнулися з великими проблемами, (але, — ред.) флот майже нічого не втратив, кіберпростір нічого не втратив, космос нічого не втратив", — пояснив Вігстон.

Проблема не лише в Путіні

Начальник штабу ВПС Британії переконаний, що кремлівська система "це більше, ніж просто одна людина".

"За Путіним стоїть ціла структура та ієрархія. Тож навіть якщо він зникне зі сцени, є незліченна кількість інших, які могли б його замінити, які могли б бути такими ж жорстокими та злісними щодо власного народу та сусідніх держав", — додав він.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії повідомляло, що Росія створює нову ударну авіаційну групу, яка складатиметься із щонайменше ескадрильї Су-24 та Су-34. На такий крок росіяни пішли через невдачі на фронті.

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