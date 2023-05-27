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"Россия будет мстительной": в Британии предупредили НАТО об опасности

27 мая 2023 15:51
- Карина Бовсуновская
"Россия будет мстительной после проигрыша в войне": в Британии предупредили НАТО об опасности
Начальник штаба ВВС Британии сэр Майк Вигстон. Фото: iaf.org.il
- Карина Бовсуновская

Россия станет "мстительной" и будет прямой угрозой для Великобритании после того, как потерпит поражение в войне против Украины. Он считает, что военно-воздушные силы, надводный флот и подводные лодки России представляют угрозу и странам НАТО.

Об этом заявил начальник штаба ВВС Британии сэр Майк Вигстон в интервью The Telegraph.

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В чем угроза

По его словам, российские военно-воздушные силы, надводный флот и подводные лодки представляют угрозу для Британии и НАТО, и это то, на чем нужно сосредоточить странам свое внимание.

Он отметил, что угроза сохранится или даже усилится, если российского президента Владимира Путина отстранят от власти.

"Когда конфликт в Украине закончится и Украина восстановит свои границы, как она и должна сделать, у нас будет поврежденная, мстительная и жестокая Россия, чьи средства причинения вреда нам – это воздушные атаки, ракетные атаки и подводные атаки", — предупредил он.

Как отмечает издание, его комментарии об угрозе России после окончания войны в Украине являются первым публичным признанием беспокойства западного военного лидера, которое, вероятно, обсуждалось частно относительно того, как может действовать униженная Россия, если она проиграет.

"Сухопутные войска (РФ, — ред.) сильно подорваны. Они столкнулись с большими проблемами, (но, — ред.) флот почти ничего не потерял, киберпространство ничего не потерял, космос ничего не потерял", — объяснил Вигстон.

Проблема не только в Путине

Начальник штаба ВВС Британии убежден, что кремлевская система "это больше, чем просто один человек".

"За Путиным стоит целая структура и иерархия. Так что даже если он исчезнет со сцены, есть бесчисленное количество других, которые могли бы его заменить, которые могли бы быть такими же жестокими и злобными по отношению к собственному народу и соседним государствам", — добавил он.

Напомним, Министерство обороны Великобритании сообщало, что Россия создает новую ударную авиационную группу, которая будет состоять из, по меньшей мере, эскадрильи Су-24 и Су-34. На такой шаг россияне пошли из-за неудач на фронте.

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