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Росія і НАТО можуть зіштовхнутися у Чорному морі, — Міноборони Болгарії

19 серпня 2023 01:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росія і НАТО можуть зіштовхнутися у Чорному морі, — Міноборони Болгарії
Кораблі НАТО у Чорному морі. Фото: SNMG2
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Після інциденту із турецьким суховантажем міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв вважає, що в Чорному морі може трапитись зіткнення Росії та НАТО. На його думку Росія намагається нав'язати іншим свою волю.

Про це Тагарєв в ефірі болгарського телеканалу Nova.

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Очільник Міноборони Болгарії коментував нещодавній інцидент із турецьким суховантажем Sukru Okan, який у Чорному морі затримали російські військові нібито через те, що він міг везти зброю для України.

"Росія нав'язує свої режими й намагається агресивно нав'язати свою волю", — зазначив він, порекомендувавши суднам проходити через територіальні води Румунії та Болгарії для уникнення інцидентів.

Відповідаючи на запитання, чи можливе зіткнення між НАТО і Росією в Чорному морі, він сказав: "Ми не можемо виключати такого варіанту. Ми працюємо над тим, щоб цього не допустити. Росія постійно провокує НАТО".

Нагадаємо, ЗСУ продовжує завдавати ударів по Чорноморському флоту РФ. Окупанти заявили про атаку безекіпажним кораблем.

Крім того, з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України вивели з ладу п'ять великих десантних кораблів РФ, які перебували у Чорноморському флоті. Країна-агресор не має достатньо можливостей, щоб їх відновити. 

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