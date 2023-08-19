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Россия и НАТО могут столкнуться в Черном море, — Минобороны Болгарии

19 августа 2023 01:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Россия и НАТО могут столкнуться в Черном море, — Минобороны Болгарии
Корабли НАТО в Черном море. Фото: SNMG2
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

После инцидента с турецким сухогрузом министр обороны Болгарии Тодор Тагарев считает, что в Черном море может произойти столкновение России и НАТО. По его мнению, Россия пытается навязать другим свою волю.

Об этом Тагарев в эфире болгарского телеканала Nova.

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Глава Минобороны Болгарии комментировал недавний инцидент с турецким сухогрузом Sukru Okan, который в Черном море задержали российские военные якобы из-за того, что он мог везти оружие для Украины.

"Россия навязывает свои режимы и пытается агрессивно навязать свою волю", — отметил он, порекомендовав судам проходить через территориальные воды Румынии и Болгарии во избежание инцидентов.

Отвечая на вопрос, возможно ли столкновение между НАТО и Россией в Черном море, он сказал: "Мы не можем исключать такой вариант. Мы работаем над тем, чтобы этого не допустить. Россия постоянно провоцирует НАТО" .

Напомним, ВСУ продолжает наносить удары по Черноморскому флоту РФ. оккупанты заявили об атаке безэкипажным кораблем.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины вывели из строя пять находившихся в Черноморском флоте крупных десантных кораблей РФ. У страны-агрессора нет достаточно возможностей, чтобы их восстановить.

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