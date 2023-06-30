Росія хоче вийти із зернової угоди

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Фото: Reuters/ Evgenia Novozhenina

Росія заявила, що не бачить причин продовжувати чорноморську зернову угоду. Проте експорт російського зерна в "бідні" країни продовжиться.

Про це пише Reuters.

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Росія заявила, що не бачить причин продовжувати чорноморську зернову угоду після 17 липня, оскільки ставлення Заходу дуже "обурливе". Проте у Кремлі запевнила, що в "бідні країни" експорт російського зерна продовжиться.

"Ставлення Заходу до цієї угоди обурливе", — сказав Лавров журналістам, вказавши, зокрема, на позиції США і Британії.

Лавров сказав, що однією з останніх крапель для Росії стала атака на аміакопровід Тольятті-Одеса, в якій він звинуватив Україну, яка, своєю чергою, звинуватила Росію в її пошкодженні.

"Я не бачу, які аргументи можуть бути у тих, хто хотів би продовжити чорноморську ініціативу", — сказав Лавров.

Нагадаємо, нещодавно експерт розповів, що Росія продовжує перешкоджати імпорту української агропродукції блокуючи зерновий коридор. За словами експертів, наразі він працює лише на 20% від його початкової потужності.