Росія хоче вийти із зернової угоди
Росія заявила, що не бачить причин продовжувати чорноморську зернову угоду. Проте експорт російського зерна в "бідні" країни продовжиться.
Про це пише Reuters.
Росія хоче розірвати зернову угоду
Росія заявила, що не бачить причин продовжувати чорноморську зернову угоду після 17 липня, оскільки ставлення Заходу дуже "обурливе". Проте у Кремлі запевнила, що в "бідні країни" експорт російського зерна продовжиться.
"Ставлення Заходу до цієї угоди обурливе", — сказав Лавров журналістам, вказавши, зокрема, на позиції США і Британії.
Лавров сказав, що однією з останніх крапель для Росії стала атака на аміакопровід Тольятті-Одеса, в якій він звинуватив Україну, яка, своєю чергою, звинуватила Росію в її пошкодженні.
"Я не бачу, які аргументи можуть бути у тих, хто хотів би продовжити чорноморську ініціативу", — сказав Лавров.
Нагадаємо, нещодавно експерт розповів, що Росія продовжує перешкоджати імпорту української агропродукції блокуючи зерновий коридор. За словами експертів, наразі він працює лише на 20% від його початкової потужності.