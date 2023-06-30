Россия хочет выйти из зерновой сделки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: Reuters/ Evgenia Novozhenina

Россия заявила, что не видит причин продолжать черноморское зерновое соглашение. Однако экспорт российского зерна в "бедные" страны продолжится.

Об этом пишет Reuters.

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Россия заявила, что не видит причин продолжать черноморское зерновое соглашение после 17 июля, поскольку отношение Запада очень "возмутительно". Однако в Кремле заверила, что в "бедных странах" экспорт российского зерна продолжится.

"Отношение Запада к этому соглашению возмутительно", — сказал Лавров журналистам, указав, в частности, на позиции США и Британии.

Лавров сказал, что одной из последних капель для России стала атака на аммиакопровод Тольятти-Одесса, в которой он обвинил Украину, которая, в свою очередь, обвинила Россию в ее повреждении.

"Я не вижу, какие аргументы могут быть у тех, кто хотел бы продлить черноморскую инициативу", — сказал Лавров.

Напомним, недавно эксперт рассказал, что Россия продолжает препятствовать импорту украинской агропродукции, блокируя зерновой коридор. По словам экспертов, сейчас он работает всего на 20% от его начальной мощности.