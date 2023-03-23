росія має намір збільшити чисельність ППО, — ISW
росія має намір збільшити чисельність систем протиповітряної оборони та сформувати нові підрозділи авіації вже у 2023 році.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
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Що відомо
Як зазначають аналітики, міністр оборони рф Сергій Шойгу на колегії Міноборони рф 22 березня заявив, що росія планує збільшити чисельність ППО.
За словами Шойгу у 2023 році російські війська планують сформувати нову дивізію та бригаду протиповітряної оборони зенітно-ракетну бригаду спеціального призначення, новий зенітно-ракетний полк з більш досконалими системами С-350 та військово-транспортний авіаційний полк, а також завершити модернізацію систем ППО москви.
Чи вдасться росії створити такі сили
Аналітики вважають, що росії навряд чи вдасться створити такі сили протягом кількох років, не кажучи вже про кінець 2023.
"Історично російська оборонно-промислова база зазнавала багаторічних затримок у розробці передових систем протиповітряної оборони, навіть до суворих санкцій і загострення ресурсних обмежень у результаті Вторгнення росії в Україну. Формування нових російських підрозділів ППО і повітряно-десантних військ не призведе до збільшення бойової потужності росії в Україні цього року", — йдеться у звіті.
Аналітики ISW припускають, що заява Шойгу, ймовірно, спрямована на те, щоби переконати росіян, що Міністерство оборони продовжує розвивати Збройні сили рф, та нівелювати російські військові невдачі в Україні.
Нагадаємо, нещодавно в ISW зазначили, що окупанти знизили загальний темп операцій в Україні.
Наступальна операція окупантів у Луганській області, ймовірно, наближається до кульмінації, якщо вона ще не кульмінувала, хоча рф перекинула на лінію Сватове-Кремінна більшість підрозділів у складі щонайменше трьох дивізій.