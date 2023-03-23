россия намерена увеличить численность ПВО, — ISW

Шойгу планирует в 2023 году сформировать полк с более современными системами С-350.

россия намерена увеличить численность систем противовоздушной обороны и сформировать новые подразделения авиации уже в 2023 году.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Что известно

Как отмечают аналитики, министр обороны россии Сергей Шойгу на коллегии Минобороны рф 22 марта заявил, что россия планирует увеличить численность ПВО.

По словам Шойгу, в 2023 году российские войска планируют сформировать новую дивизию и бригаду противовоздушной обороны, зенитно-ракетную бригаду специального назначения, новый зенитно-ракетный полк с более совершенными системами С-350 и военно-транспортный авиационный полк, а также завершить модернизацию систем.

Удастся ли россии создать такие силы

Аналитики считают, что россии вряд ли удастся создать такие силы в течение нескольких лет, не говоря уже о конце 2023 года.

"Исторически российская оборонно-промышленная база испытывала многолетние задержки в разработке передовых систем противовоздушной обороны, даже до строгих санкций и обострения ресурсных ограничений в результате вторжения россии в Украину. Формирование новых российских подразделений ПВО и воздушно-десантных войск не приведет к увеличению боевой мощи россии в Украине в этом году", — говорится в отчете.

Аналитики ISW предполагают, что заявление Шойгу, вероятно, направлено на то, чтобы убедить россиян, что Министерство обороны продолжает развивать Вооруженные силы россии и нивелировать российские военные неудачи в Украине.

Напомним, недавно в ISW отметили, что оккупанты снизили общий темп операций в Украине.

Наступательная операция оккупантов в Луганской области, вероятно, приближается к кульминации, если она еще не кульминировала, хотя россия перебросила на линию Сватово-Кременное большинство подразделений в составе по меньшей мере трех дивизий.