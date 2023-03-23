россия намерена увеличить численность ПВО, — ISW
россия намерена увеличить численность систем противовоздушной обороны и сформировать новые подразделения авиации уже в 2023 году.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
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Что известно
Как отмечают аналитики, министр обороны россии Сергей Шойгу на коллегии Минобороны рф 22 марта заявил, что россия планирует увеличить численность ПВО.
По словам Шойгу, в 2023 году российские войска планируют сформировать новую дивизию и бригаду противовоздушной обороны, зенитно-ракетную бригаду специального назначения, новый зенитно-ракетный полк с более совершенными системами С-350 и военно-транспортный авиационный полк, а также завершить модернизацию систем.
Удастся ли россии создать такие силы
Аналитики считают, что россии вряд ли удастся создать такие силы в течение нескольких лет, не говоря уже о конце 2023 года.
"Исторически российская оборонно-промышленная база испытывала многолетние задержки в разработке передовых систем противовоздушной обороны, даже до строгих санкций и обострения ресурсных ограничений в результате вторжения россии в Украину. Формирование новых российских подразделений ПВО и воздушно-десантных войск не приведет к увеличению боевой мощи россии в Украине в этом году", — говорится в отчете.
Аналитики ISW предполагают, что заявление Шойгу, вероятно, направлено на то, чтобы убедить россиян, что Министерство обороны продолжает развивать Вооруженные силы россии и нивелировать российские военные неудачи в Украине.
Напомним, недавно в ISW отметили, что оккупанты снизили общий темп операций в Украине.
Наступательная операция оккупантов в Луганской области, вероятно, приближается к кульминации, если она еще не кульминировала, хотя россия перебросила на линию Сватово-Кременное большинство подразделений в составе по меньшей мере трех дивизий.