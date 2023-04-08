Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Росія оголосила свої зовнішньополітичні цілі у Арктиці та Антарктиці arrow

Росія оголосила свої зовнішньополітичні цілі у Арктиці та Антарктиці

8 квітня 2023 20:57
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Російські кораблі в Арктиці. Фото: gazprom-neft.ru
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Міністерство закордонних справ росії оприлюднило низку пунктів з концепції зовнішньої політики рф у 2023 році. Зокрема, вони стосуються цілей та завдань росії у Арктичному та Антарктичному регіонах. 

Про це йдеться у повідомленні російського дипломатичного відомства. 

Читайте також:

Арктика

У міністерстві зазначають, що Росія прагне до "збереження миру і стабільності, підвищення екологічної стійкості, зниження рівня загроз національній безпеці" в Арктиці. 

Також у відомстві заявляють, що забезпечення сприятливих міжнародних умов для соціально-економічного розвитку Арктичної зони російської федерації, а також для розвитку Північного морського шляху як конкурентоспроможну національну транспортну артерію з можливістю його міжнародного використання для здійснення перевезень між Європою та Азією.

З цією метою рф має намір приділяти пріоритетну увагу:

1) мирному вирішенню міжнародних питань, що стосуються Арктики, виходячи з особливої відповідальності арктичних держав за сталий розвиток регіону та достатності Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права від 10 грудня 1982 р. для регулювання міждержавних відносин у Північному Льодовитому океані;

2) нейтралізації курсу недружніх держав на мілітаризацію регіону та обмеження можливостей Росії для реалізації її суверенних прав в Арктичній зоні російської федерації;

3) забезпечення незмінності міжнародно-правового режиму внутрішніх морських вод Російської Федерації, що історично склався;

4) налагодження взаємовигідного співробітництва з неарктичними державами, які проводять конструктивну політику щодо росії та зацікавлені у здійсненні міжнародної діяльності в Арктиці, включаючи інфраструктурний розвиток Північного морського шляху.

Антарктика

Також зазначається, що росія зацікавлена у збереженні Антарктики як демілітаризованого простору миру, стабільності та рівноправної співпраці, у підтримці екологічної стійкості регіону. Також в МЗС рф заявили, що планують розширювати свою присутність в регіоні.

"З цією метою російська федерація має намір приділяти пріоритетну увагу збереженню, ефективному виконанню та прогресивному розвитку системи Договору про Антарктику від 1 грудня 1959 року", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати оприлюднили нову стратегію щодо Арктики. Вона передбачає посилення конкуренції з росією та Китаєм у стратегічній присутності уряду США в Арктичному регіоні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

06:23Українцям з мінімальними пенсіями виплатять надбавки: хто отримає 70%

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB