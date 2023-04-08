Росія оголосила свої зовнішньополітичні цілі у Арктиці та Антарктиці

Російські кораблі в Арктиці. Фото: gazprom-neft.ru

Міністерство закордонних справ росії оприлюднило низку пунктів з концепції зовнішньої політики рф у 2023 році. Зокрема, вони стосуються цілей та завдань росії у Арктичному та Антарктичному регіонах.

Про це йдеться у повідомленні російського дипломатичного відомства.

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У міністерстві зазначають, що Росія прагне до "збереження миру і стабільності, підвищення екологічної стійкості, зниження рівня загроз національній безпеці" в Арктиці.

Також у відомстві заявляють, що забезпечення сприятливих міжнародних умов для соціально-економічного розвитку Арктичної зони російської федерації, а також для розвитку Північного морського шляху як конкурентоспроможну національну транспортну артерію з можливістю його міжнародного використання для здійснення перевезень між Європою та Азією.

З цією метою рф має намір приділяти пріоритетну увагу:

1) мирному вирішенню міжнародних питань, що стосуються Арктики, виходячи з особливої відповідальності арктичних держав за сталий розвиток регіону та достатності Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права від 10 грудня 1982 р. для регулювання міждержавних відносин у Північному Льодовитому океані;

2) нейтралізації курсу недружніх держав на мілітаризацію регіону та обмеження можливостей Росії для реалізації її суверенних прав в Арктичній зоні російської федерації;

3) забезпечення незмінності міжнародно-правового режиму внутрішніх морських вод Російської Федерації, що історично склався;

4) налагодження взаємовигідного співробітництва з неарктичними державами, які проводять конструктивну політику щодо росії та зацікавлені у здійсненні міжнародної діяльності в Арктиці, включаючи інфраструктурний розвиток Північного морського шляху.

Антарктика

Також зазначається, що росія зацікавлена у збереженні Антарктики як демілітаризованого простору миру, стабільності та рівноправної співпраці, у підтримці екологічної стійкості регіону. Також в МЗС рф заявили, що планують розширювати свою присутність в регіоні.

"З цією метою російська федерація має намір приділяти пріоритетну увагу збереженню, ефективному виконанню та прогресивному розвитку системи Договору про Антарктику від 1 грудня 1959 року", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати оприлюднили нову стратегію щодо Арктики. Вона передбачає посилення конкуренції з росією та Китаєм у стратегічній присутності уряду США в Арктичному регіоні.