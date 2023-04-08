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Россия объявила свои внешнеполитические цели в Арктике и Антарктике

8 апреля 2023 20:57
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Российские корабли в Арктике. Фото: gazprom-neft.ru
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Министерство иностранных дел россии обнародовало ряд пунктов по концепции внешней политики рф в 2023 году. В частности, они касаются целей и задач россии в Арктическом и Антарктическом регионах.

Об этом говорится в сообщении российского дипломатического ведомства.

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В министерстве отмечают, что россия стремится к "сохранению мира и стабильности, повышению экологической устойчивости, снижению уровня угроз национальной безопасности" в Арктике.

Также в ведомстве заявляют, что обеспечение благоприятных международных условий для социально-экономического развития Арктической зоны российской федерации, а также для развития Северного морского пути как конкурентоспособную национальную транспортную артерию с возможностью его международного использования для перевозок между Европой и Азией.

С этой целью россия намерена уделять приоритетное внимание:

1) мирному решению международных вопросов, касающихся Арктики, исходя из особой ответственности арктических государств за устойчивое развитие региона и достаточности Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 г. для регулирования межгосударственных отношений в Северном Ледовитом океане;

2) нейтрализации курса недружественных стран на милитаризацию региона и ограничение возможностей россии для реализации её суверенных прав в Арктической зоне российской федерации;

3) обеспечение неизменности исторически сложившегося международно-правового режима внутренних морских вод российской федерации;

4) налаживание взаимовыгодного сотрудничества с неарктическими государствами, которые проводят конструктивную политику по отношению к россии и заинтересованы в осуществлении международной деятельности в Арктике, включая инфраструктурное развитие Северного морского пути.

Антарктика

Также отмечается, что россия заинтересована в сохранении Антарктики как демилитаризованного пространства мира, стабильности и равноправного сотрудничества, в поддержке экологической устойчивости региона. Также в МИД рф заявили, что планируют расширять свое присутствие в регионе.

"С этой целью российская федерация намерена уделять приоритетное внимание сохранению, эффективному выполнению и прогрессивному развитию системы Договора об Антарктике от 1 декабря 1959 года", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Соединенные Штаты обнародовали новую стратегию по Арктике. Она предусматривает усиление конкуренции с россией и Китаем в стратегическом присутствии правительства США в Арктическом регионе.

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