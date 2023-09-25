Росія оголосила в розшук керівництво Гаазького суду, — росЗМІ
Міністерство вніутрішніх справ Росії оголосило в розшук керівних осіб Міжнародного кримінального суду. В розшуковій базі окупантського МВС фігурують провідні персони Гаазького виконавчого органу.
Про це повідомляють росЗМІ.
Смішні заяви силовиків РФ
У розшуковій базі силового відомства Росії фігурують:
- голова МКС Пьотр Гофманський;
- перший віце-президент Лус Дель Кармен Ібаньєс Карранса;
- суддя Бертрам Шмітт.
В базі на сайті МВС Росії громадянина Німеччини Шмітта та громадянина Польщі Хофманського вказано інформацію про національність та громадянство, але при цьому в картці громадянки Перу Ібаньєс Карранси у графі "національність" зазначено "НЕМАЄ".
Також зазначається, що вони розшукуються за статтею Кримінального кодексу Росії, але за якою конкретно — не вказано.
Нагадаємо, що не так давно Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прокурором МКС Карміом Ханом. А перед цим в нашій країні відкрився польовий офіс Міжнародного кримінального суду.