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Росія оголосила в розшук керівництво Гаазького суду, — росЗМІ

25 вересня 2023 17:18
- Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Росія оголосила в розшук керівництво Гаазького суду, — росЗМІ
Будівля МВС РФ у Москві. Фото — росЗМІ
- Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Міністерство вніутрішніх справ Росії оголосило в розшук керівних осіб Міжнародного кримінального суду. В розшуковій базі окупантського МВС фігурують провідні персони Гаазького виконавчого органу.

Про це повідомляють росЗМІ. 

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У розшуковій базі силового відомства Росії фігурують:

  • голова МКС Пьотр Гофманський;
  • перший віце-президент Лус Дель Кармен Ібаньєс Карранса;
  • суддя Бертрам Шмітт.

В базі на сайті МВС Росії громадянина Німеччини Шмітта та громадянина Польщі Хофманського вказано інформацію про національність та громадянство, але при цьому в картці громадянки Перу Ібаньєс Карранси у графі "національність" зазначено "НЕМАЄ".

Також зазначається, що вони розшукуються за статтею Кримінального кодексу Росії, але за якою конкретно — не вказано.

Нагадаємо, що не так давно Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прокурором МКС Карміом Ханом. А перед цим в нашій країні відкрився польовий офіс Міжнародного кримінального суду. 

 

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