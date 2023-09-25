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Россия объявила в розыск руководство Гаагского суда, — росСМИ

25 сентября 2023 17:18
- Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Россия объявила в розыск руководство Гаагского суда, — росСМИ
Здание МВД РФ в Москве. Фото — росСМИ
- Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Министерство внутренних дел России объявило в розыск руководящих лиц Международного уголовного суда. В розыскной базе оккупантского МВД фигурируют ведущие персоны Гаагского исполнительного органа.

Об этом сообщают росСМИ.

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В розыскной базе силового ведомства России фигурируют:

  • глава МКС Пётр Гофманский;
  • первый вице-президент Лус Дель Кармен Ибаньес Карранса;
  • судья Бертрам Шмитт.

В базе на сайте МВД России гражданина Германии Шмитта и гражданина Польши Гофманского указана информация о национальности и гражданстве, но при этом в карточке гражданки Перу Ибаньес Каррансы в графе "национальность" указано "НЕТ".

Также отмечается, что они разыскиваются по статье Уголовного кодекса России, но по какой конкретно — не указано.

Напомним, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с прокурором МКС Кармиом Ханом. Перед этим в нашей стране открылся полевой офис Международного уголовного суда.

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