Россия объявила в розыск руководство Гаагского суда, — росСМИ
Министерство внутренних дел России объявило в розыск руководящих лиц Международного уголовного суда. В розыскной базе оккупантского МВД фигурируют ведущие персоны Гаагского исполнительного органа.
Об этом сообщают росСМИ.
Смешные заявления силовиков РФ
В розыскной базе силового ведомства России фигурируют:
- глава МКС Пётр Гофманский;
- первый вице-президент Лус Дель Кармен Ибаньес Карранса;
- судья Бертрам Шмитт.
В базе на сайте МВД России гражданина Германии Шмитта и гражданина Польши Гофманского указана информация о национальности и гражданстве, но при этом в карточке гражданки Перу Ибаньес Каррансы в графе "национальность" указано "НЕТ".
Также отмечается, что они разыскиваются по статье Уголовного кодекса России, но по какой конкретно — не указано.
Напомним, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с прокурором МКС Кармиом Ханом. Перед этим в нашей стране открылся полевой офис Международного уголовного суда.