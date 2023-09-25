Россия объявила в розыск руководство Гаагского суда, — росСМИ

Здание МВД РФ в Москве. Фото — росСМИ

Министерство внутренних дел России объявило в розыск руководящих лиц Международного уголовного суда. В розыскной базе оккупантского МВД фигурируют ведущие персоны Гаагского исполнительного органа.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Смешные заявления силовиков РФ

В розыскной базе силового ведомства России фигурируют:

глава МКС Пётр Гофманский;

первый вице-президент Лус Дель Кармен Ибаньес Карранса;

судья Бертрам Шмитт.

В базе на сайте МВД России гражданина Германии Шмитта и гражданина Польши Гофманского указана информация о национальности и гражданстве, но при этом в карточке гражданки Перу Ибаньес Каррансы в графе "национальность" указано "НЕТ".

Также отмечается, что они разыскиваются по статье Уголовного кодекса России, но по какой конкретно — не указано.

Напомним, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с прокурором МКС Кармиом Ханом. Перед этим в нашей стране открылся полевой офис Международного уголовного суда.