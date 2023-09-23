Росія планує майже вдвічі збільшити витрати на війну, — Bloomberg

Російська армія. Фото: ASIA-Plus

Росія планує значне збільшення витрат на оборону наступного року. Це пов'язано з тим, що вторгнення росіян в Україну призвело до довгої війни і Російській Федерації доводиться перебудовувати свою економіку та змінювати пріоритети фінансування.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Росіянам доводиться перебудовувати економіку

Витрати на війну становитимуть 6% валового внутрішнього продукту країни у 2024 році проти 3,9% у 2023 році та 2,7% у 2021 році, згідно з проектом бюджетних планів, з якими ознайомилося Bloomberg News.

Очікується, що витрати на секретні або невизначені статті зростуть майже вдвічі, оскільки Кремль продовжує намагатися уникнути ретельного аналізу наслідків війни.

Зміни пріоритетів

Динаміка російського воєнного бюджету свідчить про зміну пріоритетів уряду на тлі бойових дій, які спричиняють значні фінансові втрати, кінця яких не видно. Планується, що наступного року витрати на війну перевищать соціальні витрати. Це відбуватиметься в умовах, коли економіка перебуває під тиском безпрецедентних міжнародних санкцій.

Витрати Росії на війну зростають. Фото: Скриншот

Згідно з проектом пропозицій, обговорених урядом РФ у п’ятницю, витрати на оборону зростуть до 10,8 трильйона рублів у 2024 році з 6,4 трильйона рублів цього року. Прогнозований воєнний бюджет буде втричі більший порівняно з 3,6 трильйонами рублів, виділеними в 2021 році, в останній рік перед тим, як Путін почав вторгнення в лютому 2022 року.

Секретні витрати зростуть до 11,1 трлн рублів з 6,5 трлн у 2023 році. Це становитиме 30% загальних бюджетних витрат, подвоївши секретну частку з історичного мінімуму в 14,9% у 2021 році.

Витрати на соціальну політику в 2024 році планується дотягти до 7,5 трлн рублів проти 6,5 трлн в 2023 році. У проекті бюджету прогнозуються загальні витрати в 2024 році на рівні 36,6 трлн рублів, що на 15% більше, ніж цього року.

Продаж активів іноземними компаніями

Бюджет також показує, що продаж бізнес-активів у Росії іноземними компаніями, які покидають країну, має припинитися наступного року. У 2023 році уряд розраховує отримати 114,5 мільярда рублів збору від продажу цих бізнесів, але лише 2,1 мільярда рублів у 2024 році і взагалі нічого в наступні роки.

Фіскальний проект має бути схвалений обома палатами парламенту, а потім підписаний Путіним, щоб стати законом.

Раніше ми повідомляли, що Китай висловив інтерес до зміцнення економічних зв'язків із Росією, акцентуючи на розширенні торгових та інвестиційних відносин. Ця заява прийшла всупереч побоюванням Заходу, який критикував Росію за її дії в Україні минулого року.

Нагадуємо, що Росія змушена звертатись по допомогу до "ненадійних" партнерів. Це відбувається внаслідок впливу санкцій на РФ.