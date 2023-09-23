Россия планирует почти вдвое увеличить расходы на войну, — Bloomberg

Российская армия. Фото: ASIA-Plus

Россия планирует значительное увеличение расходов на оборону в следующем году. Это связано с тем, что вторжение россиян в Украину привело к долгой войне и Российской Федерации приходится перестраивать свою экономику и изменять приоритеты финансирования.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Россиянам приходится перестраивать экономику

Расходы на войну составят 6% валового внутреннего продукта страны в 2024 году против 3,9% в 2023 году и 2,7% в 2021 году согласно проекту бюджетных планов, с которыми ознакомилось Bloomberg News.

Ожидается, что расходы на секретные или неопределенные статьи возрастут почти вдвое, поскольку Кремль продолжает стараться избежать тщательного анализа последствий войны.

Изменения приоритетов

Динамика российского военного бюджета свидетельствует об изменении приоритетов правительства на фоне боевых действий, которые влекут за собой значительные финансовые потери, конца которых не видно. Планируется, что в следующем году расходы на войну превысят социальные расходы. Это будет происходить в условиях, когда экономика находится под давлением беспрецедентных международных санкций.

Расходы России на войну возрастают. Фото: Скриншот

Согласно проекту предложений, оговоренных правительством РФ в пятницу, расходы на оборону возрастут до 10,8 триллиона рублей в 2024 году с 6,4 триллиона рублей в этом году. Прогнозируемый военный бюджет будет втрое больше по сравнению с 3,6 триллиона рублей, выделенными в 2021 году, в последний год перед тем, как Путин начал вторжение в феврале 2022 года.

Секретные издержки возрастут до 11,1 трлн рублей с 6,5 трлн в 2023 году. Это будет составлять 30% общих бюджетных расходов, удвоив секретную долю из исторического минимума в 14,9% в 2021 году.

Расходы на социальную политику в 2024 году планируется дотянуть до 7,5 трлн рублей против 6,5 трлн в 2023 году. В проекте бюджета прогнозируются общие расходы в 2024 году на уровне 36,6 трлн рублей, что на 15% больше, чем в этом году.

Продажа активов иностранными компаниями

Бюджет также показывает, что продажа бизнес-активов в России иностранными компаниями, покидающими страну, должна прекратиться в следующем году. В 2023 году правительство рассчитывает получить 114,5 млрд рублей сбора от продажи этих бизнесов, но лишь 2,1 млрд рублей в 2024 году и вообще ничего в последующие годы.

Фискальный проект должен быть одобрен двумя палатами парламента, а затем подписан Путиным, чтобы стать законом.

Ранее сообщалось, что Китай выразил интерес к укреплению экономических связей с Россией, акцентируя на расширении торговых и инвестиционных отношений. Это заявление пришло вопреки опасениям Запада, критиковавшего Россию за ее действия в Украине в прошлом году.

Напомним, что Россия вынуждена обращаться за помощью к "ненадежным" партнерам. Это происходит вследствие влияния санкций в РФ.