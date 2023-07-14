Росія планує скоротити експорт нафти в серпні, — Rеuters

Видобуток нафти. Фото: Depositphotos.

Офіційна Москва продовжує скорочувати поставки нафти. Країни-члени ОПЕК і основні виробники, починаючи з листопада, роблять це задля підтримання цін.

Про це пише агенція Rеuters.

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Скорочення експорту нафти

Повідомляється, що РФ пообіцяла скоротити експорт нафти у серпні на 500 тис. барелів на добу, тоді як Саудівська Аравія продовжила скорочення видобутку на1 млн барелів на добу.

"Серпневі скорочення видобутку поглиблять скорочення експорту в період з травня по липень, яке вже становить 500 тис. барелів на день", — пише видання.

За даними трьох поінформованих джерел, РФ поставила перед нафтовими компаніями завдання скоротити плани поставок на наступний місяць.

Експерти зазначають, що завантаження нафти цього місяця із західних портів, таких як Приморськ і Усть-Луга на Балтійському морі і Новоросійськ на Чорному морі, впаде до 1,9 млн барелів на добу порівняно з 2,3 млн барелів на добу в червні і 2,4 млн барелів на добу в травні.

Зауважимо, загальний обсяг російського експорту нафти і нафтопродуктів оцінюється в 7 млн барелів на добу, але ці дані були засекречені на тлі війни Росії в Україні.

Нагадаємо, через антиросійські санкції РФ створила так званий "тіньовий флот", зареєструвавши танкери в юрисдикціях, угоди з якими дозволені. Таким чином, Москва вільно може продавати нафту для заходу.

Західні покупці не гребують російською нафтою, а тому також переймають досвід "ділового партнера" — використовують сумнівні судна для перевезення сировини. Такі вантажі перевалюють з танкера на танкер у море, часто біля чистих узбереж грецького Пелопоннеса.