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Россия планирует сократить экспорт нефти в августе, — Rеuters

14 июля 2023 23:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Россия планирует сократить экспорт нефти в августе, — Rеuters
Добыча нефти. Фото: Depositphotos.
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Официальная Москва продолжает сокращать поставки нефти. Страны-члены ОПЕК и основные производители, начиная с ноября, делают это для поддержания цен.

Об этом пишет агентство Rеuters.

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Сокращение экспорта нефти

Сообщается, что РФ пообещала сократить экспорт нефти в августе на 500 тыс. баррелей в сутки, в то время как Саудовская Аравия продолжила сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки.

"Августовские сокращения добычи углубят сокращение экспорта в период с мая по июль, которое уже составляет 500 тыс. баррелей в день", — пишет издание.

По данным трех информированных источников, РФ поставила перед нефтяными компаниями задачу сократить планы поставок на следующий месяц.

Эксперты отмечают, что загрузка нефти в этом месяце из западных портов, таких как Приморск и Усть-Луга на Балтийском море и Новороссийск на Черном море, упадет до 1,9 млн баррелей в сутки по сравнению с 2,3 млн баррелей в сутки в июне и 2 ,4 млн баррелей в сутки в мае.

Также сообщается, что общий объем российского экспорта нефти и нефтепродуктов оценивается в 7 миллионов баррелей в сутки, но эти данные были засекречены на фоне войны России в Украине.

Напомним, из-за антироссийских санкций РФ создала так называемый "теневой флот", зарегистрировав танкеры в юрисдикциях, соглашения с которыми разрешены. Таким образом, Москва свободно может продавать нефть для запада.

Западные покупатели не гнушаются российской нефтью, а потому также перенимают опыт "делового партнера" — используют сомнительные суда для перевозки сырья. Такие грузы переваливают с танкера на танкер в море, часто у чистых побережий греческого Пелопоннеса.

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