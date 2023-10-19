Росія посилить енергетичну співпрацю з Китаєм та націлилась на історичний максимум
Лідер Китаю Сі Цзіньпін вважає, що енергетичне співробітництво між його країною і Росією гарантуватиме енергетичну безпеку обох держав. Він заявив, що Китай має намір і далі співпрацювати з Москвою у цій сфері.
Про це написали росЗМІ.
Росія і Китай посилюють співпрацю
Сі Цзіньпін упевнений, що енергетичне співробітництво Росії та Китаю відіграло активну роль у забезпеченні енергетичної безпеки двох країн та всього світу.
Також китайський лідер додав, що Пекін готовий активно співпрацювати з Москвою для підвищення стійкості ланцюжків постачання в енергетичній сфері.
Росія постачає в Китай рекордну кількість газу
В свою чергу, головний виконавчий директор компанії "Роснафта" Ігор Сєчин заявив, що експорт російського газу до Китаю у 2023 році оновить історичний максимум і перевищить 30 млрд кубометрів синього палива.
Також, за словами Сєчина поточного року Росія вже поставила Китаю понад 75 млн. тонн нафти — на 25% більше, ніж за такий же період минулого року.
Раніше ми розповідали, що у Пекіні завершилася зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна. Там заявили про підтримку РФ у захисті національного суверенітету.
Також ми писали, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та російський диктатор Володимир Путін зустрілися в Пекіні. Вони обговорили погіршення економічних зв’язків між їхніми країнами.
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