Росія посилить енергетичну співпрацю з Китаєм та націлилась на історичний максимум

Зустріч Путіна і Сі Цзіньпіна. Фото: Reuters

Лідер Китаю Сі Цзіньпін вважає, що енергетичне співробітництво між його країною і Росією гарантуватиме енергетичну безпеку обох держав. Він заявив, що Китай має намір і далі співпрацювати з Москвою у цій сфері.

Про це написали росЗМІ.

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Сі Цзіньпін упевнений, що енергетичне співробітництво Росії та Китаю відіграло активну роль у забезпеченні енергетичної безпеки двох країн та всього світу.

Також китайський лідер додав, що Пекін готовий активно співпрацювати з Москвою для підвищення стійкості ланцюжків постачання в енергетичній сфері.

Росія постачає в Китай рекордну кількість газу

В свою чергу, головний виконавчий директор компанії "Роснафта" Ігор Сєчин заявив, що експорт російського газу до Китаю у 2023 році оновить історичний максимум і перевищить 30 млрд кубометрів синього палива.

Також, за словами Сєчина поточного року Росія вже поставила Китаю понад 75 млн. тонн нафти — на 25% більше, ніж за такий же період минулого року.

Раніше ми розповідали, що у Пекіні завершилася зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна. Там заявили про підтримку РФ у захисті національного суверенітету.

Також ми писали, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та російський диктатор Володимир Путін зустрілися в Пекіні. Вони обговорили погіршення економічних зв’язків між їхніми країнами.