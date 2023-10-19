Россия усилит энергетическое сотрудничество с Китаем и нацелилась на исторический максимум

Встреча Путина и Си Цзиньпина. Фото: Reuters

Лидер Китая Си Цзиньпин считает, что энергетическое сотрудничество между его страной и Россией будет гарантировать энергетическую безопасность обоих государств. Он заявил, что Китай намерен и дальше сотрудничать с Москвой в этой сфере.

Об этом написали росСМИ.

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Си Цзиньпин уверен, что энергетическое сотрудничество России и Китая сыграло активную роль в обеспечении энергетической безопасности двух стран и всего мира.

Также китайский лидер добавил, что Пекин готов активно сотрудничать с Москвой для повышения устойчивости цепочек поставок в энергетической сфере.

Россия поставляет в Китай рекордное количество газа

В свою очередь главный исполнительный директор компании "Роснефть" Игорь Сечин заявил, что экспорт российского газа в Китай в 2023 году обновит исторический максимум и превысит 30 млрд кубометров синего топлива.

Также, по словам Сечина в текущем году, Россия уже поставила Китаю более 75 млн. тонн нефти — на 25% больше, чем за такой же период прошлого года.

Ранее мы рассказывали, что в Пекине завершилась встреча лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина. Там заявили о поддержке РФ по защите национального суверенитета.

Также мы писали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и российский диктатор Владимир Путин встретились в Пекине. Они обсудили ухудшение экономических связей между их странами.