В росії запрацювала система, яка запрограмована шукати контент з образами на адресу путіна

Російський режим залякує своїх громадян, змушуючи їх до самоцензури

У росії запрацювала система пошуку забороненого контенту "Окулус". Хакери з’ясували, що "Окулус" створений для пошуку образ на адресу володимира путіна.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

Пошук забороненого контенту

У філії Роскомнадзору заявили про запуск автоматичної пошукової системи “Окулус”, яка буде ідентифіковувати заборонений контент.

Формально він був створений для виявлення матеріалів екстремістського характеру, закликів до масової незаконної діяльності та про наркотичний чи ЛГБТ-контент.

Повністю ця система запрацює з 2025 року.

Чим насправді займатиметься "Окулус"

Білоруські хакери, які зламали цю систему, стверджують, що вона запрограмована на пошук особистих образ на адресу володимира путіна.

Створення "Окулусу", вважають у ISW є спробою примусити російське суспільство до самоцензури.

Втім, поки що незрозуміло, як кремль планує захистити від "Окулусу" контент воєнних блогерів, які теж частенько критикують владу і особисто володимира путіна.

Нагадаємо, у січні повідомлялося, що кремль дозволив критикувати міністерство оборони і навіть самого володимира путіна таким шовіністично налаштованим персонажам, як власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин чи Ігор Гіркін (Стрєлков).

Фото з відкритих джерел