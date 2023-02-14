В России заработала система, запрограммированная искать контент с образами в адрес путина

Россия усиливает борьбу с критикой путина: ISW рассказал о системе, которая будет выявлять оскорбления в адрес диктатора
В россии заработала система поиска запретного контента "Окулус". Хакеры выяснили, что "Окулус" создан для поиска оскорблений в адрес владимира путина.
Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).
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Поиск запрещенного контента
В филиале Роскомнадзора заявили о запуске автоматической поисковой системы "Окулус", которая будет идентифицировать запрещенный контент.
Формально он был создан для выявления материалов экстремистского характера, призывов к массовой незаконной деятельности и наркотического или ЛГБТ-контента.
Полностью эта система заработает с 2025 года.
Чем на самом деле будет заниматься "Окулус"
Белорусские хакеры, сломившие эту систему, утверждают, что она запрограммирована на поиск личных оскорблений в адрес владимира путина.
Создание "Окулуса", считают в ISW, является попыткой принудить российское общество к самоцензуре.
Впрочем, пока неясно, как кремль планирует защитить от "Окулуса" контент военных блоггеров, которые тоже часто критикуют власть и лично владимира путина.
Напомним, в январе сообщалось, что кремль разрешил критиковать министерство обороны и даже самого владимира путина таким шовинистически настроенным персонажам, как владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин или Игорь Гиркин (Стрелков).
Фото из открытых источников