В России заработала система, запрограммированная искать контент с образами в адрес путина

Российский режим запугивает своих граждан, принуждая их к самоцензуре

В россии заработала система поиска запретного контента "Окулус". Хакеры выяснили, что "Окулус" создан для поиска оскорблений в адрес владимира путина.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

Поиск запрещенного контента

В филиале Роскомнадзора заявили о запуске автоматической поисковой системы "Окулус", которая будет идентифицировать запрещенный контент.

Формально он был создан для выявления материалов экстремистского характера, призывов к массовой незаконной деятельности и наркотического или ЛГБТ-контента.

Полностью эта система заработает с 2025 года.

Чем на самом деле будет заниматься "Окулус"

Белорусские хакеры, сломившие эту систему, утверждают, что она запрограммирована на поиск личных оскорблений в адрес владимира путина.

Создание "Окулуса", считают в ISW, является попыткой принудить российское общество к самоцензуре.

Впрочем, пока неясно, как кремль планирует защитить от "Окулуса" контент военных блоггеров, которые тоже часто критикуют власть и лично владимира путина.

Напомним, в январе сообщалось, что кремль разрешил критиковать министерство обороны и даже самого владимира путина таким шовинистически настроенным персонажам, как владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин или Игорь Гиркин (Стрелков).

Фото из открытых источников